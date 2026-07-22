U teškoj prometnoj nesreći preminula mlada glumica (18), proslavila se u hollywoodskim blockbusterima

Mlada glumica Kaylee Hottle, koja je publiku osvojila ulogom djevojčice Jije u blockbusterima "Godzilla protiv Konga" i "Godzilla x Kong: Novo carstvo", tragično je preminula u 18. godini, prenosi TMZ. Tužnu vijest potvrdio je njezin otac Joshua Hottle, koji je za američke medije otkrio da je Kaylee preminula na putu prema bolnici nakon teške prometne nesreće. Otac se od kćeri oprostio i emotivnom porukom na znakovnom jeziku. - Idem na let na koji nikada ne bih želio ići - napisao je uz video u kojem je objasnio da putuje iz Teksasa u Maryland kako bi preuzeo tijelo svoje kćeri.

Kaylee je, kao i njezini roditelji, bila gluha, a prema pisanju američkih medija, gluhoća je u očevoj obitelji prisutna već četiri generacije. Upravo je ta jedinstvenost obilježila i njezinu karijeru, koja je započela 2017. godine u reklami za aplikaciju Convo, namijenjenu gluhim i nagluhim osobama. Ta ju je reklama dovela do audicije za filmsku franšizu o Kongu, gdje je dobila ulogu siročeta Jije, djevojčice koja s moćnim Kongom komunicira znakovnim jezikom.

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Ulogu je reprizirala i u nastavku "Godzilla x Kong: Novo carstvo" iz 2024. godine, za koju je bila nominirana za prestižnu nagradu Saturn u kategoriji najbolje izvedbe mladog glumca. Od Kaylee se oprostila i Teksaška škola za gluhe, koju je pohađala. - S dubokom tugom dijelimo potresnu vijest. Naša su srca uz Kayleeinu obitelj, prijatelje i sve koji su je poznavali i voljeli - poručili su iz škole, zamolivši javnost da poštuje privatnost obitelji u ovim teškim trenucima.

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*dijelom uz pomoć AI