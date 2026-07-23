Ljubavna priča nove igračice Hajduka privlači posebnu pozornost, ovaj nogometaš osvojio je njezino srce

Ana Marija Marković je nova igračica ŽNK Hajduk što je i ovaj nogometni klub potvrdio na svojim društvenim mrežama. "Nakon nastupa u švicarskoj Superligi, portugalskim klubovima te američkoj USL ligi, 26-godišnja hrvatska reprezentativna napadačica Ana Maria #Marković stigla je na Poljud gdje je stavila potpis na ugovor", napisali su na Instagramu uz fotografiju na kojem Ana Marija pozira u dresu Hajduka. Ana Marija rođena je u Zürichu i ponosna je vlasnica Večernjakove domovnice, a tu je nagradu osvojila glasovima čitatelja u 16. Večernjakovu izboru najpopularnijih hrvatskih iseljenika.

"Ljubav prema nogometu dogodila mi se zbog mlađe sestre Kristine koja je na nogometnom terenu zaigrala prije mene" otkrila je jednom prilikom Ana Marija, koja je u Švicarskoj postala pravi hit nakon što je u svom debiju za Grasshopper postigla četiri pogotka u Švicarskom kupu. Već ju je tada međunarodni tisak počeo nazivati "najljepšom nogometašicom svijeta". Njezino srce osvojio je nogometaš Tomas Ribeiro, inače njezin portugalski kolega nogometaš, a naša Ana Maria upoznala ga je kad se oporavljala od velike ozljede koljena. - Upoznali smo se tijekom njegova boravka u Zürichu. Kad sam se ozlijedila, shvatila sam da ga trebam uz sebe. Podrška mi je i najviše je bio uz mene - kazala je Hrvatica na njemački Bild.

Ovaj prestižni njemački časopis proglasio ih je i parom iz snova. Ana Maria tada je nosila dres Grasshoppera, a Tomás je u klub stigao 2022. godine. Zajednički treninzi i vrijeme provedeno u Švicarskoj ubrzo su ih zbližili, no svoju su vezu odlučili neko vrijeme držati podalje od javnosti. Tek krajem 2023. Ana Maria potvrdila je da je zaljubljena. Kasnije je otkrila da su namjerno odgađali javno priznanje veze jer su željeli vidjeti može li njihov odnos opstati unatoč životu na različitim adresama i brojnim sportskim obvezama. Ovaj par dosad je bio uspješan u održavanju veze na daljinu, pa nema sumnja kako će im to poći za rukom i sada kada se Ana Marija zbog novog angažmana seli u Split. Tomás Ribeiro rodio se 1999. godine u Lisabonu i igra na poziciji stopera. Tijekom karijere nastupao je za Belenenses, B-SAD, Grasshopper i Vitóriju Guimarães.