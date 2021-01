O ovome priča cijela regija! Pogledajte kako je voditeljica započela emisiju, a onda oduševila monologom

U jeku seks skandala srpskog učitelja glume Miroslava Mika Aleksića koji je navodno, među ostalima, silovao i tada maloljetnu glumicu Milenu Radulović, srpska voditeljica pružila je svoju podršku šutnjom.

Srpska voditeljica Jelena Obućina emisiju 'Pregled dana' Newsmax Adria počela je šutnjom, a onda je imala monolog koji je oduševio javnost. Također, podsjetila je građane na sve ono na što nisu reagirali, sve nepravde koje su se dogodile u državi.

"Neugodno je, ali mi smo navikli šutjeti, kad nam kasne plaće, kad nosimo pelene zbog 300 eura, kad fotografiramo glasačke listiće, kad su piloti proglašeni za alkoholičare, kad nemamo vodu za piće, kad nam truju rijeke, kad nema mjesta u bolnicama, kad nas tuku na protestima, kad drugi viču ocu poginulog radnika, kad Jutki aplaudiraju, kad kompletni idioti sruše dio grada, kad je tetka poslala pare iz Kanade, kada su bakljade na krovovima dok smo zaključani, kad je Obradović sataniziran, kad je Jovanjica procvjetala, kad nestane snimka s naplatne rampe i iz Kosovske Mitrovice, kad nas lažu o koroni, kad nas svađaju sa susjedima. Mi šutimo kada ne bismo smjeli. I zato nemojte nikada više pitati žrtve zašto su šutjele. Nemate pravo, nego ih podržite da progovore kad god da su spremne", rekla je voditeljica u emisiji, a video njezinog monologa masovno se širi društvenim mrežama.

Uvod u #PregledDana sa Jelenom Obućinom.

Podsjetimo, Aleksić se tereti da je od 2008. godine pa do uhićenja počinio osam kaznenih djela silovanja i sedam kaznenih djela nedopuštene spolne radnje na štetu šest oštećenih, od kojih je jedna osoba maloljetna. Tužilaštvo je tražilo, a Viši sud odredio pritvor Aleksiću do 30 dana i naložio pokretanje istrage. Policija je pozvala sve osobe koje je osumnjičeni seksualno napastovao da joj se jave jer se sumnja da ima još njegovih žrtava. Za kazneno djelo silovanja i seksualnog uznemiravanja maloljetne žrtve u Srbiji predviđena je kazna od pet do 15 godina zatvora. On inzistira na tome da optužbe nisu točne te je rekao kako ne zna zašto su djevojke to izjavile.