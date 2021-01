Marijana Mikulić oglasila se o seks skandalu u Srbiji: 'Bojimo se na glas izgovoriti imena...'

Nakon skandala koji je protresao Balkan kada je glumica Milena Radulović s još nekoliko djevojaka, među kojima su i maloljetnice, prijavila srpskog učitelja glume Miroslava Miku Aleksić za silovanje ili seksualno uznemiravanje, Facebook stranica "Nisam tražila" popunila se s brojnim anonimnim svjedočanstvima glumica iz regije.

Hrvatska glumica Marijana Mikulić taođer se oglasila i podijelila jednu od tih ispovijesti.

"Kad me pitaju zašto ne izlazim van s imenima. Iz istog razloga zbog kojeg mnoge na izlaze, nego ovako, anonimno nešto brljavimo, jer ne možemo ništa ne reći. A zapravo se bojimo uopće na glas išta izgovoriti, a pogotovo ime/na", napisala je.

Foto: Screenshot

Objavu joj je komentirala i glumica Nataša Janjić koja je napisala:

"Svaka ima priču. I možda ovakve anonimne priče nekog hrabrijeg od nas ipak potaknu da ovakvi i slični dobiju imena. A do tad, eto, prepričavat ćemo samo kako to izgleda. I time i dalje štititi predatore".

Podsjetimo, Aleksić se tereti da je od 2008. godine pa do uhićenja počinio osam kaznenih djela silovanja i sedam kaznenih djela nedozvoljene spolne radnje na štetu šest oštećenih od kojih je jedna osoba maloljetna. Tužilaštvo je tražilo, a Viši sud odredio pritvor Aleksiću do 30 dana i naložio pokretanje istrage. Policija je pozvala sve osobe koje je osumnjičeni seksualno napastvovao, da joj se jave jer se sumnja da ima još njegovih žrtava. Za kazneno djelo silovanja i seksualnog uznemiravanja maloljetne žrtve u Srbiji je predviđena kazna od pet do 15 godina zatvora.

On inzistira na da optužbe nisu točne, te je rekao kako ne zna zašto su djevojke to izjavile.