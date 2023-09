Novi igrač Hajduka i njegova djevojka na neobičan način otkrilI spol njihove bebe

Novi igrač Hajduka Leon Dajaku (22) i njegova djevojka Leonie June na Instagramu su podijelili video u kojem su otkrili spol bebe koju čekaju. Leonie je nedavno otkrila da je trudna, a sada su snimili i trenutak kada su i sami saznali da će postati roditelji. Zatim su pokazali scenu u kojoj nogometaš šutira loptu, a ona se rasprsne u ružičasti prah te tako otkrili da postaju roditelji djevojčice.

- Oduvijek sam znala - napisala je sretna buduća mama.

Inače, Dajaku je njemački krilni igrač kosovskog porijekla a za splitski klub potpisao je do 2027. godine.

- Sjajno je biti ovdje, odličan prvi dojam o klubu i gradu. Ja sam mladi igrač s mnogo vatre u sebi, koji voli nogomet i igranje za velike klubove. Počeo sam igrati u Njemačkoj, prvi veliki koraci su bili u Stuttgartu i Bayernu, zatim sam otišao u Englesku gdje sam igrao za Sunderland. Sve to mi je pomoglo da steknem iskustvo, nekad je bilo bolje, nekad lošije, ali sad sam mnogo zreliji nakon što sam prošao spomenute klubove - rekao je Dajaku za službene stranice kluba.

Leonie se bavi modelingom i jako je popularna na Instagramu, gdje je prati gotovo 35 tisuća ljudi. Najčešće dijeli svoje golišave fotografije, a voli se pohvaliti i luksuzom u kojem uživa, pa se tako često može vidjeti kako ispija šampanja na skupocjenim jahtama, ili pozira u modnim kombinacijama poznatih dizajnera.

Leonie je nakon dolaska u Split porukom na Instagramu oduševila navijače Hajduka.

- "We arrived to Croatia, so happy to be here. Hajduk živi vječno!" - "Stigli smo u Hrvatsku i sretni smo što smo tu. Hajduk živi vječno!" - napisala je i izazvala lavinu komentara.

"Dobrodošla ljepotice u najveći klub na svijetu", napisali su fanovi.

