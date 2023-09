Sophia Loren (89) hitno je prevezena u bolnici gdje je odmah i operirana

Cillian Murphy

Na ekranu nepokolebljiv i seksi, a privatno: 'Ne volim biti razmetljiv, niti volim pričati o sebi'

On ne želi biti slavan i zapravo aktivno odbacuje ideju da bi to trebao biti. Pristaje na intervjue, nevoljko, ali radi to kako bi promovirao nove projekte, ali o svom privatnom životu u tim razgovorima ne razotkriva puno. U posljednjih nekoliko mjeseci Cillian je dao niz intervjua povodom premijere "Oppenhaimera" u kojem je, tvrdi glas struke, izvrsno odglumio oca atomske bombe J. Roberta Oppenheimera