Marko Grubnić javio se jutro nakon Supertalenta: 'Bit' ću potpuno iskren, malo neskroman...'

Jubilarna deseta sezona Supertalenta jučer je krenula s emitiranjem na Novoj TV, a u novoj sezoni gledatelje kroz emisiju vodi već uigran dvojac Igor Mešin i Frano Ridjan. Mešin i Ridjan zablistali su tijekom audicijske emisije, a za njihov outfit pobrinuo se stilist Marko Grubnić koji se nakon emisije javio na Instagramu i pratiteljima uputio jednu molbu.

''Svakako mi javljajte komentare na stajlinge voditelja. Trudio sam se, imao sam cilj, misiju, napraviti nešto malo drukčije od uobičajenog… Važno mi je vaše mišljenje. Javljajte dojmove'', zamolio je Marko pratitelje u svojoj priči na Instagramu uz fotografiju Igora Mešina i Frane Ridjana.

Inače, Marko je i ove godine zaslužan za spektakularne outfite svoje bliske prijateljice Maje Šuput, a u objavi na Instagramu dan nakon emisije otkrio je da će ovo biti najbolja sezona što se tiče Majinih outfita.

- Nova, jubilarna 10-ta sezona @supertalenthr je pred nama... Odmah na početku ću vam otkriti da će ovo biti zasigurno najbolja sezona do sada, bar kada su u pitanju @majasuput outfiti... Slobodno očekujte neočekivano, tj očekujte SVE, doslovno... Svaka nova sezona uvijek nam je novi izazov kako nadmašiti prošlu... Bit' ću potpuno iskren, malo NE skroman, ali potpuno realan i reći ću vam sada WE DID IT... 🎉🎉🎉 - napisao je Marko i još jednom napomenuo da su mu televizijski projekti posebna strast.

- Već svi jako dobro znate koliko ja obožavam raditi televizijske projekte, Supertalent mi je jedan od dražih , jer tu zaista nemamo granica, niti kompromisa, volimo što neobičnije i što luđe, Maja i ja obožavamo taj naš Met Gala moment (tako se volimo šaliti) ... Ali činjenica jest da oboje jako volimo tu Supertalent modnu igru, a znamo i da vi svake nedjelje znatiželjno iščekujete Majino pojavljivanje u kreacijama... Stoga dragi moji, udobno se smjestite, i uživajte u svemu što smo vam pripremili na @novatv_- poručio je Marko u svojoj objavi.

