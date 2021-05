Njihova ljubav bila je kao iz bajke, a upoznali su se u butiku u kojem je Leonarda radila kao prodavačica

Nakon 28 godina braka Leonarda i Zvonimir Boban odlučili su krenuti odvojenim putevima. Svoj intimu nikada nisu pretjerano izlagali javnosti u kojoj su uvijek ostavljali dojam skladnog para. Mnoge je stoga zatekla vijest da legendarni nogometaš i bivša manekenka više ne dijele istu adresu. Sporazumni razvod Večernjem listu potvrdio je i sam Zvonimir Boban.

- Lea i ja razišli smo se i živimo odvojeno. Nastavit ćemo zajednički voditi brigu o djeci u skladu i u velikom poštovanju koje imamo jedan prema drugome. Nadam se da će ljudi shvatiti delikatnost ove odluke i dopustiti da i djeca i mi prođemo kroz ove teške trenutke na najmanje bolan način. Više se nećemo očitovati o ovoj temi, za koju smo mislili da nikada neće doći u naš život - rekao nam je kratko Zvonimir Boban.

Posljednje pojavljivanje

Zvone i Leonarda upoznali su se 1989., vjenčali su se u Milanu 1993., a zbog ljubavi Leonarda se oprostila od manekenstva i posvetila obitelji. Par je posvojio četvero djece, a 2009. postali su i biološki roditelji djevojčice Ruže. Zadnjih godina rijetko su se pojavljivali u javnosti, a posljednji put obitelj Boban snimljena je u rujnu 2019. u milanskoj La Scali na dodjeli nagrada najboljim nogometašima u organizaciji Fife. Boban je došao u društvu supruge Leonarde i njihove djece Marte, Marije i Rafaela.

Foto: pixsell

Leonarda i Zvone oduvijek su se podržavali u poslovnim pothvatima, a mnogi su i tada komentirali kako obitelj djeluje skladno. Nikakvi problemi nisu se naslućivali, a Zvone i Leonarda bili su jedan od rijetkih parova na domaćoj sceni uz koje se nikada nisu vezali nikakvi skandali. Svoje su probleme, ako su ih i imali, nastojali riješiti u svoja četiri zida, a svetinja im je bila obitelj koju su pod svaku cijenu nastojali zaštititi od očiju javnosti. A zanimanje za uspješnog nogometaša i darovitu manekenku uvijek je bilo veliko. No u svojoj su odluci Bobani bili vrlo uspješni pa je mnoge iznenadila vijest o njihovu razlazu. Njihova ljubav od samog je početka djelovala kao iz bajke. Upoznali su se prije više od tri desetljeća, dok je tada 18-godišnja Leonarda radila u jednom butiku u Vlaškoj ulici kao prodavačica. Atraktivna Zagrepčanka odmah je zapela za oko perspektivnom nogometašu Dinama, kojem je trebalo vremena da se odvaži i pozove Leonardu na spoj. U butik u kojem je radila svraćao je nekoliko puta s izlikom da treba zamijeniti, a potom i skratiti sako koji je kupio. Nasmiješena Leonarda pokušala je udovoljiti svim njegovim zahtjevima, a nakon nekoliko susreta konačno je odlučila izaći s Bobanom.

- Glumila sam neosvojivu djevojku iz knjige "The Rules". Nikad nisam pratila nogomet, nikakav sport, pa on za mene tada i nije bio junak - kazala je svojedobno Leonarda o početku njihove ljubavi. Prvi put poljubili su se na njezin 19. rođendan i tako započeli vezu koju su nakon četiri godine veze okrunili brakom.

Foto: lukunize/PIXSELL 17.06.2005., Novi Vinodolski - No limit party na kojem je nastupio bubnjar Tommy Lee i DJ Eric Morillo, a cijelu atmosferu dodatno su zagrijavale plesacice skupine Pink Paradise odrzan je u sklopu Croatian Classica. Zvonimir Boban, Leonarda Boban. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL Odlazak u Italiju

Zbog Bobanove nogometne karijere u klubu A. C. Milan Leonarda je 1991. napustila rodni grad, ali i manekensku karijeru te svoj dom sa suprugom pronašla u Italiji. Na ljubav u dobru i zlu obvezali su se krajem 1993. u Milanu pred nekolicinom najbližih prijatelja i rodbine, a pola godine kasnije veliko slavlje priredili su i u Zagrebu. Oboje su oduvijek maštali o potomstvu i u djeci vidjeli smisao života, no nakon iznenadnog šoka koji je doživjela kao 20-godišnjakinja put prema roditeljstvu bio je dug i iscrpljujući. Naime, Leonarda je, ne znajući da je trudna, zbog iznenadnih komplikacija bila hitno hospitalizirana.

Liječnici su joj tada objasnili da je imala spontani pobačaj, a užasna vijest oboje ih je shrvala. Utjehu su tražili u vjeri, nadajući se da će im molitve o obitelji biti uslišane. Naime, optimistične prognoze nisu joj davali ni liječnici. Nakon selidbe u Milano Leonarda je sa suprugom najprije pokušavala prirodno zanijeti, a kako nije uspjela, oboje su potražili i liječničku pomoć. Leonarda je tada u medijima otvoreno progovarala o bolnom iskustvu umjetne oplodnje koje je prošla. Par se ipak 1996. odlučio na posvojenje. Iz Doma za nezbrinutu djecu u Nazorovoj posvojili su tada šestomjesečnu djevojčicu koja je Leonardu i Zvonimira osvojila na prvi pogled. Nadjenuli su joj ime Marija, u znak zahvalnosti Gospi kojoj su se zavjetovali tijekom jednog hodočašća da će, ako ikada postanu roditelji, svojoj djevojčici dati upravo to ime. Nakon Marije nisu se prestajali nadati da će dobiti još djece. Sedam godina nakon posvojenja djevojčice dom su pružili i tada tromjesečnom sinu Gabrijelu, a četiri godine poslije posvojili su i blizance Martu i Rafaela.

Foto: Mimmo Carriero/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL Milan, Zvonimir Boban and his wife Leonarda walking in the center Zvonimir "Zorro" Boban, manager of Milan, a former footballer of Milan and the Croatian national team, walks through the streets of the center together with his wife Leonarda. /IPA/PIXSELLPhoto: IPA/PIXSELL

- Ne gubimo nadu, stajemo ponovno u red za sreću i jednoga će nam se dana sigurno osmjehnuti - rekla je tada Leonarda, uvjerena da će jednog dana roditi biološko dijete. I to se i dogodilo.

Modni biznis

U studenom 2009. u bolnici Merkur na svijet je stigla malena Ruža, djevojčica koja je nakon rođenja težila tek 1700 grama. Novorođena djevojčica provela je 40 dana u bolnici, a Leonarda je, kako je rekla, 40 dana plakala. - Zvone je morao smirivati situaciju zbog druge djece - kazala je tada medijima modna dizajnerica, koja je unatoč malom modnom biznisu koji je stvorila buticima u Zagrebu, Splitu i Milanu, zauvijek ostala posvećena ponajprije obitelji. - Prije svega sam supruga i majka, a tek onda poslovna žena - govorila je Leonarda, koja je veliku podršku imala u suprugu Zvoni.

- Maštala sam da ću postati pjevačica, plesačica ili glumica. Da mi je netko tada rekao da ću završiti u modi, odgovorila bih mu da se šali. Imala sam veliku pomoć i podršku u svom suprugu Zvoni, bez kojeg sigurno ne bih uspjela - isticala je Leonarda, koju su prozvali hrvatskom Fridom Kahlo zbog široke palete boja koja je vladala njezinim kolekcijama. Zanimljivo je da se prije desetak godina okušala i u ugostiteljskim vodama. Jedno je vrijeme vodila restoran "Ćušpajz" u Gajevoj ulici, koji je gostima nudio razne domaće juhe i variva koja su se pripremala od svježeg povrća koje je Leonarda sama birala na zagrebačkom Dolcu. - Dosadio mi je posao s modom i sad krećem u novi "modni" podvig, jer isto su boje u pitanju. Kuhat ću guste juhe, a mjesto će se zvati "Cušpajz" - otkrila je tada Lea.

Foto: Boris Ščitar ilustracija

Iako je od manekenske karijere odustala zbog obitelji, mnoge je prije dvije godine iznenadio njezin povratak pred kamere. Tada 50-godišnja Leonarda snimila je modni editorijal u kupaćem kostimu za poznati nautički časopis Yachts Croatia na nagovor vizažistice Ljiljane Kanižanec Kajfež, s kojom je surađivala tijekom manekenske karijere.

- Ljudi iz njezina miljea pitali su me zašto ne radim kao model, jer sada su u trendu manekenke zrele dobi. Kada sam to rekla svojima kod kuće, djeca i Zvone počeli su me nagovarati da barem pokušam pa, ako mi se svidi, da povremeno prihvatim pokoji angažman - rekla je Leonarda, koja je oduvijek podupirala i Zvonu u njegovu profesionalnom usponu, pa i kad je dobio poziciju prvog šefa nogometa Uefe, kojim je imenovan prije dva tjedna. Zasigurno je da će jedno drugome biti velika podrška i u budućnosti jer su, kako oboje kažu, prošli puno toga u životu zbog čega će zauvijek biti vezani. Briga o djeci uvijek im je bila na prvom mjestu, a svi koji ih poznaju sigurni su da će tako i ostati.

