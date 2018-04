Nives: Moja mama prije je govorila da je jadan onaj koji mene oženi

Radijska i televizijska voditeljica Nives Ivanišević ne voli govoriti o svojem privatnom životu, a otkako je u braku s bivšom teniskom zvijezdom Goranom Ivaniševićem, izbjegava komunikaciju s medijima, ali svoj prvi televizijski intervju ipak je pristala dati za RTL Exkluziv.

U intervju je pričala o modnoj suradnji s modnim brendom ELFS, čije je novo zaštitno lice, a o tome po čemu se razlikuje od ostalih ELFS djevojaka rekla je: – Pa, mislim da sam pozitivna, ženstvena i elegantna, baš kao i sve dosadašnje Elfs djevojke. Ove neke male razlike, to su sitnice. Novinarka je na to dodala da je razlika u tome što ih je sada dvoje, aludirajući na Nivesinu trudnoću, ali ona to nije komentirala, samo se nasmiješila. Nije komentirala ni brak, ali pohvalila se svojim kulinarskim sposobnostima.

– U kuhinji sam začuđujuće dobra. Moja mama nekad prije govorila je da je jadan onaj koji mene oženi, ali sada baš obožavam kuhati – rekla je Nives, a novinarka je zaključila kako Goran očito nije gladan.

– Uz mene jednostavno nitko nije gladan – dodala je Nives.