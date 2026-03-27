Maja nakon ispadanja iz showa: 'Razočarala sam se i žao mi je što nisam slušala sebe'

U sinoćnjoj epizodi Gospodina Savršenog došlo je do još jednog emotivnog rastanka – Maja nije dobila ružu i napustila je show tik pred samu završnicu. Njezino putovanje obilježili su iskrenost, otvorenost i brojne unutarnje dileme, a odlazak nije prošao bez tuge i razočaranja. "Da budem iskrena – jesam očekivala da neću dobiti ružu", priznala je Maja nakon ispadanja za RTL.hr. "Čim sam zakoračila na ceremoniju ruža, rekla sam curama opušteno: 'Idem ja večeras, i to je to.' Moja je priča tu bila završena."

Iako je predosjećala kraj, priznaje da nije ostala ravnodušna. "Mogu reći da sam bila razočarana. Netko sam tko bi ganjao pravdu do zadnjeg i uvijek sam bila svoja – brzopleta i iskrena. Neke stvari su mi zamjerile, a drugima nisu, ali za mene su to samo izgovori." Petar joj je tada rekao da ima osjećaj kako igra igru i "sjedi na dva stolca", što je u njoj izazvalo dodatno preispitivanje. "Povrijedila sam samu sebe jer nisam slušala sebe, nego druge. Da sam sebe slušala, davno bih se odlučila", iskreno je rekla.

Unatoč svemu, smatra da ništa ne bi mijenjala kada je riječ o svojim odlukama. "Ne, ne mislim da sam pogriješila što se ranije nisam opredijelila za Petra. Volim vjerne muškarce. Vjernost se i u ovom showu može pokazati, a on to ni u jednom trenutku nije pokazao. Naprosto, on nije muškarac za mene – ja sam previše spontana." S vremenskim odmakom, Maja priznaje da bi eventualno jedino pokušala ostati vjerna sebi do kraja. "Držala bih se one Maje s početka, koju ništa nije moglo uzdrmati. Ali pod tolikim sam pritiskom izgubila sebe i moje je vrijeme bilo da odem kući. Sve se dogodilo s razlogom, pa tako i moje ispadanje", zaključila je.

Maja dolazi iz Mostara, a u 'Gospodina Savršenog' ušla je s jasnom željom, pronaći ljubav i ostvariti odnos koji ima dubinu. Od samog početka isticala je da je privlače veseli, otvoreni muškarci, dok je, kako je priznala, odbijaju oni koji su fokusirani isključivo na posao i status. "Jako volim otvorene i vesele muškarce. Uvijek će me privući onaj kojeg cijela prostorija gleda jer je veseo i nasmijan, jer pršti dobrom energijom", ispričala je. Maja je u showu pokazala da zna što želi, ali i da se ne boji biti ranjiva kada osjeti povezanost. Iako nije bila među najglasnijim kandidatkinjama, brzo je privukla pažnju gledatelja. Njezina smirenost, odmjerenost i način na koji komunicira emocije izdvojili su je od ostalih.