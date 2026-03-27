FOTO Našu poznatu voditeljicu zatekao prizor na putu do posla: 'Kako ćemo kući, ostaje za vidjeti'

Umjesto uobičajenog jutarnjeg ritma i priprema za emisiju, voditeljicu radija bravo! Ninu Slišković Goleš na putu do posla dočekala je prepreka koju nije mogla ignorirati. Svoju je malu jutarnju avanturu zabilježila kamerom i podijelila s brojnim pratiteljima na Instagramu, a prizor je uistinu bio dramatičan. Na snimci se vidi srušeno stablo koje joj je u potpunosti zapriječilo prolaz, kao izravna posljedica kaosa kojeg je snažno nevrijeme ostavilo iza sebe na zagrebačkim prometnicama. Njezin dolazak na posao tako je bio značajno otežan, a uz fotografiju je napisala: "Sretan put do posla svima."

Goleš, inače supruga voditelja Dnevnika Nove TV Dine Goleša, ubrzo je otkrila i kako je situaciju riješila. "Put koji sam raskrčila jutros za doći do posla… Kako ćemo kući, ostaje za vidjeti", napisala je na sljedećem Instagram storyju. Da i u stresnim situacijama treba pronaći vremena za humor pokazao je njezin suprug Dino, koji je napravio montažu na kojoj Nina izgleda poput radnice. "Čime se za to vrijeme bavi moj muž", našalila se radijska voditeljica.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, sinoć je snažno nevrijeme pogodilo Zagreb i veći dio Hrvatske, uzrokujući znatnu materijalnu štetu. Nina nije bila jedina javna osoba koja se suočila s ovakvim scenama. Naime, snažan vjetar i kiša rušili su stabla diljem glavnog grada, a zabilježena su i oštećenja na području Tuškanca te čak i na arkadama znamenitog groblja Mirogoj. U istom razdoblju i druge poznate osobe, poput Nikoline Pišek, na društvenim su mrežama dijelile snimke štete u blizini svojih domova, čime je postalo jasno da je oluja ostavila dubok i vidljiv trag na svakodnevicu brojnih građana.