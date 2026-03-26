Alka Vuica emotivnom porukom sinu ganula sve: 'Ove godine postat ćeš otac'

Naša glazbena diva Alka Vuica na vrlo je emotivan način čestitala 37. rođendan sinu jedincu Arianu. U objavi na Instagramu osvrnula se na njegovu veliku životnu prekretnicu. - Ljubavi moja, ne mogu vjerovati da je prošlo toliko godina… od kad sam te iznijela na ovaj Svijet... Ove godine postat ćeš otac po prvi put i vjerujem da ćeš osjetiti svu bezgraničnu i Božansku Ljubav kakvu ja za tebe osjećam. Sretan ti Rođendan sine moj i neka ti je sve blagoslovljeno. Nek tvoj put prati Božja zaštita i Ljubav. Volim te punoooo - napisala je ponosna majka. Poseban povod za slavlje jest činjenica da Arian i njegova zaručnica, akademska slikarica Dora Šitum, početkom srpnja očekuju svoje prvo dijete, sina, što je vijest koja je raznježila Alkine brojne pratitelje.

Vijest da će postati baka Alku je preplavila emocijama. - Rasplakala sam se od ganuća. Nevjerojatan osjećaj! Žao mi je što moji roditelji nisu više živi jer bi bili presretni - izjavila je nedavno. U slatkom iščekivanju sudjeluje cijela obitelj, uključujući i Arianovog oca, umjetnika Vuka Veličkovića, s kojim je Alka ostala u dobrim odnosima. Arian, koji nosi majčino prezime kako bi nastavio obiteljsku lozu, svojim je radom i talentom odavno izgradio vlastito, prepoznatljivo ime u svijetu glazbe.

Naime, Arian je iznimno cijenjeni glazbeni producent poznat kao Dr. Strapazoot. Smatraju ga jednim od pionira trap scene u Hrvatskoj, a surađivao je s brojnim domaćim zvijezdama poput Kuku$a i Hiljsona Mandele. Njegov talent prepoznat je i na svjetskoj razini, a vrhunac karijere dosegnuo je producirajući pjesmu "Blood on My Jeans" za pokojnog američkog repera Juice WRLD-a. Ta se pjesma našla na albumu Legends Never Die, koji je osvojio prvo mjesto Billboardove ljestvice, čime se Arian upisao u povijest kao jedan od najuspješnijih hrvatskih producenata na globalnoj sceni.