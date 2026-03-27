FOTO 'Strah me izaći': Nives Celzijus zbog nevremena je bila budna cijelu noć

Olujno vrijeme u Zagrebu izazvalo je brojne probleme u prometu i svakodnevnom životu, a s njima su se susreli i naši poznati. Pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus javila se na društvenim mrežama te otkrila da se s problemima bori od ranih jutarnjih sati. Naime, Nives je otkrila da joj je parket poplavljen. - A što vi radite od tri ujutro? Ja se bavim poplavljenim parketima - rekla je Nives dok se snimala kako pokušava sanirati štetu te poručila da mora i izaći iz kuće. Zatim je objavila i video kako izlazi iz zgrade te poručila: 'Strah me izaći'. Uz to, objavila je i kakvo je bilo stanje na parkingu te na cesti.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, u petak ujutro olujno nevrijeme pogodilo je Zagreb i okolicu, a svim građanima došla su poruke upozorenja. Takva poruka stigla je i ekipi HRT-ove emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' i to tijekom programa uživo. Voditeljima Doris Pinčić Guberović i Ognjenu Golubiću mobiteli su krenuli zvoniti tijekom emisije uživo, a zbog toga su na trenutak i zastali.

- Mislim da smo i mi upravo dobili obavijesti na naše mobilne uređaje - rekao je Golubić, a Pinčić Guberović je pročitala upozorenje o tome da je otkazana nastava u svim zagrebačkim školama zbog vremenskih neprilika i čišćenja cesta.