VIDEO Stigao duet godine! “Čista ljubav” Adija Šoše i Senidah osvaja regiju

27.03.2026.
u 13:18

Pjesma donosi spoj emocije, suvremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija dvoje izvođača

Regionalna glazbena scena dobila je novu snažnu suradnju! Adi Šoše i Senidah objavili su duetsku pjesmu “Čista ljubav”, koja je nedavno imala premijeru na Adijevu rasprodanom koncertu u Sava centru u Beogradu. Videa s nastupa ubrzo su preplavila društvene mreže i prikupila stotine tisuća pregleda, a sve upućuje na to da bi duet vrlo brzo mogao osvojiti i regionalne ljestvice slušanosti. Pjesma donosi spoj emocije, suvremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija dvoje izvođača.

Govoreći o suradnji, Senidah je istaknula da je sve nastalo spontano: “Volim suradnje koje se dogode bez plana, samo energija, osjećaj i trenutak. S Adijem je sve išlo prirodno, bez forsiranja, baš kako i treba. Kad se poklopi ista emocija i energija, glazba sama pronađe put. Ovo je jedna od onih pjesama koje se ne stvaraju, nego se jednostavno dogode.”

Slične dojmove podijelio je i Adi, otkrivši kako je došlo do suradnje: „Upoznali smo se sasvim slučajno i spontano na aerodromu u Frankfurtu i odmah ‘kliknuli’. Senidah je za mene posebna pojava, čista emocija i istinska diva. Privilegij je biti dio ove pjesme i jedva čekam da je pjevamo uživo u godinama koje dolaze.“

Za glazbu, tekst i aranžman zaslužan je Amil Lojo, dugogodišnji Adijev suradnik, koji je otkrio zanimljiv detalj iz procesa nastanka pjesme: „Pola godine razmišljam o tom duetu, a onda sam je jedno jutro doslovno napisao za pola sata. Velika mi je čast pisati za ovakve vokale.“

Vizualni identitet pjesme upotpunjen je spotom u režiji Arneja Misirlića, koji prati emociju i atmosferu same pjesme. Adija će publika uskoro imati priliku slušati diljem Hrvatske, posebice na Jadranskoj obali, a u pripremi je i njegov koncert karijere na najvećoj domaćoj pozornici.
