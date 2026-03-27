Tim Marka Perkovića Thompsona izdao hitno upozorenje obožavateljima: Odmah ih prijavite

Službenim profilima Marka Perkovića Thompsona na društvenim mrežama objavljeno je hitno upozorenje svojim pratiteljima zbog sve učestalijih pokušaja prevare putem lažnih profila na društvenim mrežama. U objavi, koja sadrži sliku lažne stranice s crvenim natpisom "LAŽNE STRANICE", administratori pjevačevog profila detaljno objašnjavaju kako prevaranti operiraju, predstavljajući se kao sam Thompson kako bi zadobili povjerenje obožavatelja i od njih tražili novac. Ovaj val prevara događa se u vrijeme iznimne pjevačeve popularnosti, nedugo nakon koncerta na zagrebačkom Hipodromu u srpnju 2025. godine, koji je privukao više od 500.000 posjetitelja, te rasprodane Arene Zagreb u prosincu iste godine. Ogromna i vjerna baza obožavatelja očito je postala primamljiva meta za organizirane internetske kriminalce. Kako stoji u objavi, nepoznate osobe masovno šalju privatne poruke obožavateljima, lažno se predstavljajući kao Marko Perković Thompson.
Da problem nije zanemariv, potvrđuju brojni komentari ispod objave, u kojima fanovi dijele vlastita iskustva. "Naravno da stižu i počinju sa ‘bog ja sam marko želio bi blizu komunikaciju sa svojim fanovima da čujem vaše mišljenje’ i naravno ne prihvaćam i blokiram", napisao je jedan korisnik, opisujući tipičan obrazac prevare. Drugi su podijelili još opasnije situacije. "Joj i mojoj baki su se javili. Nudili joj kao karte za Arenu prije par mjeseci. Jedva sam joj objasnila da joj ne piše Thompson", stoji u jednom od komentara, što pokazuje da su na meti i stariji, često digitalno manje pismeni obožavatelji. Prevaranti također pokušavaju komunikaciju prebaciti na druge platforme, poput WhatsAppa, kako bi lakše manipulirali žrtvama. Ovakve prevare nisu izoliran slučaj, već dio globalnog trenda u kojem kriminalci koriste naprednu tehnologiju, uključujući i takozvane deepfake uratke, kako bi što uvjerljivije oponašali poznate osobe.
Slična upozorenja svojim su obožavateljima početkom 2026. godine morale slati i svjetske zvijezde. Thompsonov tim stoga je jasno naglasio ključne načine zaštite. Prije svega, ističu da Marko Perković Thompson ima samo jednu službenu Facebook stranicu i jedan službeni Instagram profil, a oba su označena plavom kvačicom za verifikaciju. "Važno: ni Thompson osobno niti njegovi administratori nikada prvi ne šalju privatne poruke fanovima", stoji kao ključna poruka u objavi. Savjetuju obožavateljima da ne odgovaraju na sumnjive poruke, nikada ne šalju novac, provjeravaju verifikaciju profila te da lažne stranice odmah prijave.
