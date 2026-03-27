Odlazak roditelja je nešto što čovjeka zauvijek promijeni. Vrijeme donese određenu tišinu oko boli gubitka

Svestrani Splićanin i umjetnik Ivo Perkušić već godinama s lakoćom prelazi iz jedne umjetničke uloge u drugu, jednako uvjerljivo stoji na kazališnim daskama, vodi splitsko Gradsko kazalište mladih kao ravnatelj, gradi glazbenu karijeru, a mnogi ga pamte i iz medijskog svijeta. Povod za naš razgovor njegova je nova kazališna avantura, predstava "Bijeli jelen", u kojoj tumači kralja Bodu, hladnog vladara koji ne mari za posljedice svojih zlih djela. Upravo je u tome i najveći izazov, Ivo je po prirodi osjećajan, empatičan i prepun pozitivne energije, pa igrati lik koji predstavlja njegovu potpunu suprotnost zahtijeva veliku glumačku disciplinu i mjeru, onu tanku liniju koja sprječava da lik sklizne u karikaturu. Sudeći po reakcijama publike, u tome je i uspio. Predstava, nastala prema tekstu Vladimira Nazora, u režiji Paola Tišljarića, oduševila je gledatelje, a Perkušić još jednom potvrdio koliko su mu različiti glumački izazovi bliski. U razgovoru nam je otvorio vrata svog umjetničkog puta - od prvih koraka i odrastanja u kvartu uz koji ga vežu najljepše uspomene, preko obiteljskih priča i sjećanja na roditelje i sestru, pa sve do osobnog gubitka oca kojeg je neizmjerno volio i koji je ostavio dubok trag u njegovu životu.