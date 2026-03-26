FOTO Legendarna Ruslana reagirala na izvedbu naših eurovizijskih predstavnica, evo što im je poručila

Grupa Lelek ove godine predstavlja Hrvatsku na Euroviziji u Beču, a za ovaj epitet zaslužan je njihov nastup s pjesmom "Andromeda". No, naše predstavnice eurovizijskoj publici odlučile su predstaviti svoje vokalne mogućnosti i kroz obradu jedne pjesme koja je dobro poznata. Društvenim mrežama Eurovizije prošila se snimka naših predstavnica dok izvode jednu od najlegendarnijih eurovizijskih pjesama svih vremena ''Wild Dances'' ukrajinske pobjednice Ruslane iz 2004. godine. Njihova energična i emotivna interpretacija brzo je osvojila publiku, a reakcije stižu sa svih strana. Ipak, ono što je posebno odjeknulo jest činjenica da se djevojkama javila i sama Ruslana. ''Sviđa mi se, sjajan posao'', poručila im je ukrajinska glazbenica, ne skrivajući oduševljenje njihovom izvedbom. U drugoj poruci dodatno je naglasila: ''Djevojke, hvala za ovako prekrasnu obradu pjesme Wild Dances. Niste je samo izvele, nego ste je zaista i osjetile.''

Ovakve riječi priznanja od same autorice i izvođačice pjesme svakako su veliko priznanje za LELEK, koji iz dana u dan potvrđuje svoj potencijal na eurovizijskoj sceni.

Podsjetimo, Andromeda je oduševila publiku, a tome je doprinio i videospot je nedavno objavljen i na službenom YouTube kanalu Eurovizije. Spot je snimljen u šumi te ocrtava riječi pjesme, a ističu se i djevojke iz grupe s prepoznatljivim tetovažama o kojima i pjevaju, a imaju ih na rukama i licu.

Članice grupe pojavljuju se odjevene u bijele haljine, a u pojedinim scenama okupljaju se u krug, pjevajući prema nebu. U središtu vizualne priče nalazi se žena koja kroz šumu nosi dijete, dok je progoni mračna figura u crnom plaštu. U komentarima ispod videa mnogi, pretežno strani, obožavatelji uputili su riječi hvale našim predstavnicama. "Upadaju vrlo lako u top 5, po mom mišljenju", "12 bodova od Poljske, prekrasno", "Zaslužuju top 5", "Jedina umjetnost ove godine", "Ne mogu dočekati da vidim izvedbu uživo, pozdrav iz Perua", "Puno sreće iz Grčke", "Iz Brazila sam, vi ste moj pobjednik", pisali su.

FOTO Šokantna transformacija chefa Ivana Pažanina! Drastičnom promjenom sve je iznenadio

Grupu čini pet pjevačica, a već smo ih upoznali ranije. Naime, LELEK je i ranije nastupio na Dori te je dobro poznat eurovizijskog publici. No, mnogi se pitaju o čemu ova pjesma govori. "Andromeda" je nadahnuta slobodom, žrtvom i otporom, a djevojke su inspiraciju pronašle u ženama s prostora Bosne i Hercegovine. Naslov koji zvuči gotovo nadnaravno zapravo otvara puno širu priču od same suvremene pjesme. "Andromeda" je prožeta emocijama i zamišljena kao posveta ženskoj izdržljivosti, zajedničkom pamćenju i identitetu koji se generacijama čuva i prenosi. Kako same članice Leleka ističu, polazište su im bile žene katoličke vjere iz Bosne i Hercegovine u razdoblju Osmanskog Carstva.

– Tetovaže i pjesma govori o običaju sicanja (bocanje, križićanje; tradicionalni je običaj tetoviranja hrvatskih katolika u Bosni i Hercegovini te dijelovima Dalmacije, koji se intenzivirao tijekom osmanlijske vlasti radi zaštite djece i očuvanja vjerskog identiteta) gdje su se žene za vrijeme Osmanskog carstva tetoviranjem štitile od ropstva – objasnile su za Večernji list članice grupe ranije.