Severina objavila fotografije s Grašine proslave 50. rođendana: 'Izgledao si kao James Bond'

Severina je raznježila svoje pratitelje emotivnom objavom posvećenom svom dugogodišnjem prijatelju i kolegi Petru Graši, koji je 19. ožujka proslavio jubilarni 50. rođendan. U nizu fotografija podijelila je intimne trenutke s proslave, a popratila ih je riječima koje svjedoče o dubokoj povezanosti dvoje umjetnika. "Kad se rodi dite - slavi familija. Kad se rodi umjetnik - slavi svijet", započela je Severina svoju posvetu, prisjetivši se samih početaka njihovog prijateljstva. "Upoznali smo se u Australiji 'dok smo se igrali u pijesku' i od tada je naše prijateljstvo igra. Ti si ona pjesma koja traje i stih koji se pamti."

Fotografije prikazuju nasmijane pjevače u prisnom zagrljaju, odjevene u elegantne crne kombinacije, dok nazdravljaju uz čašu vina. Severina, u odvažnom crnom sakou s prugicama preko čipkastog grudnjaka, i Grašo, koji je izgledao profinjeno u crnom odijelu, nisu skrivali sreću. Pjevačica je otkrila i kako je doživjela slavljenika te večeri. "Proslavili smo pošteno tih 50, izgledao si kao James Bond", napisala je, dodavši s ljubavlju: "Lav ju puno i da me uvik ovako nasmijavaš."

Objavljene fotografije nastale su na rođendanskoj zabavi održanoj u Zagrebu. Zabava pod tematskim nazivom "Uvik isti", prema jednom od njegovih najvećih hitova, okupila je sam vrh hrvatske estrade, uključujući Ninu Badrić i Jelenu Rozgu. Prijateljstvo Severine i Graše traje više od dva desetljeća, a poznato je da su si međusobno velika podrška u svim životnim izazovima. Svoju povezanost okrunili su i glazbenom suradnjom na duetu "Unaprijed gotovo" iz 2018. godine.