FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
NAJVIŠE OSVOJENIH BODOVA

Fitness trener odnio pobjedu ovotjedne 'Večere za 5': 'Na kraju krajeva, očito sam ja bio najbolji'

Vecernji.hr
27.03.2026.
u 19:00

Nakon glavnog jela Maciej je gostima podijelio razne instrumente kako bi zajedno zasvirali, ali gosti nisu baš bili usklađeni. Domaćin se vratio s desertom i poslužio gostima skutu na tanjurićima pa je Matej otvoreno rekao kako je sad pomalo zabrinut za desert

Posljednji dan ovotjedne 'Večere za 5' ekipu je u Mošćenicama ugostio Maciej, koji je za svoju večeru osvojio 61 bod. Pobjedu je odnio fitness trener Matej s osvojenih 70 bodova. Danira je priznala da se nada morskom jelovniku, hobotnici i kozicama, ali Maciej je imao drugačije planove za današnju večeru. Za glavno jelo domaćin je pripremio gulaš od teletine u vinu s tjesteninom, točnije, domaćim fužima za prilog, a jelo je nazvao 'Krava okupana u istarskom teranu'. „Gulaš sam kuhao dva puta u životu, ovo je treći“, priznaje Maciej. „Za predjelo je odlučio pripremiti biftek tartar. Kad su gosti vidjeli sastanke Matej i Mario su komentirali kako bi biftek radije iskoristili za glavno jelo, Ines rekla kako biftek voli i pečen i u sirovoj varijanti, a Danira komentirala kako se nada da neće biti neko krvavo meso: „Što se tiče sirove hrane, nisam ljubitelj.“ Ipak, Maciej je bio oduševljen vlastitim predjelom i komentirao kako bi mogao sve sam pojesti. Za desert je odlučio pripremiti skutu s tonka grahom i poljskim medom.

Gosti su stigli i nakon oduševljenog komentiranja pogleda i ambijenta, nazdravili likerom od kadulje i lavande. Zatim su se smjestili za stol na domaćinovoj terasi s koje su također imali prekrasan pogled na more i okolnu prirodu. „Ambijent, more, zrak, energija, sve je bilo top, ja sam bio oduševljen“, komentirao je Mario. Poslužio je predjelo, svoj tatarski biftek koji je namazao na prepečeni kruh i uz to poslužio sir s tartufima. „Jako, jako ukusno. Sama aroma mesa i maslinovo ulje i sir - top“, zadovoljno je komentirao Matej, a Danira je odlučila preskočiti predjelo, iako se odvažila kušati zalogaj. Glavno jelo svidjelo se gostima, ali Mateju je nedostajalo soli u jelu. „Glavno jelo mi je bilo savršeno, bilo je odlično i ja sam zadovoljna“, rekla je Ines, a Matej priznao kako mu je gulaš čak i bolji od onih koje priprema njegova obitelj. Mario i Danira također su bili zadovoljni i nisu imali zamjerki.

Nakon glavnog jela Maciej je gostima podijelio razne instrumente kako bi zajedno zasvirali, ali gosti nisu baš bili usklađeni. Domaćin se vratio s desertom i poslužio gostima skutu na tanjurićima pa je Matej otvoreno rekao kako je sad pomalo zabrinut za desert. Ali domaćin je zatim gostima jednom po jednom stavio med na skutu, a onda i naribao tonku. „Meni je ovo bilo nekako too much“, za desert je rekla Danira, a Mario rekao: „Meni se jako svidio desert, vidjelo se da Maciej dobro poznaje modernu kuhinju.“ Mateju se desert nije svidio. Domaćin je od Mateja dobio sedam, od Danire šest, a od Ines i Marija po deset bodova. Za atmosferu je od Danire i Ines dobio po deset bodova. „Jako je lijep pogled bio, sve super, jedino je Maciej bio jako umoran i nikako ga nismo mogli oraspoložiti jedva je čekao da sve završi“, rekao je Matej koji mu je dao sedam, a Mario je iznenadio i za atmosferu dao ocjenu jedan. „Ne zbog Macieja, on je zaslužio deset plus deset nego zbog ostalih ljudi.“

Preostalo je proglasiti pobjednika - na zadnjem mjestu bila je Ines, na četvrtom Mario, trećem Danira, drugom Maciej, a pobjedu je odnio Matej. „Iskreno, osjećam se odlično, ali u šoku sam. Ipak je ovo natjecateljski show i ja sam na početku rekao neka bolji pobijedi, a na kraju krajeva, očito sam ja bio najbolji ovaj tjedan“, rekao je pobjednik. Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

