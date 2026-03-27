FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
IMA I NOĆNE MORE

Eden Golan koja je predstavljala Izrael na Euroviziji živi u strahu: Nakon svih prijetnji, postoji stvaran strah za moj život

27.03.2026.
u 17:01

Opisuje kako su joj se nakon Eurosonga na kojem je nastupila 2024. godine pojavile učestale epizode anksioznosti

Bivša predstavnica Izraela na Euroviziji, Eden Golan, i dalje osjeća posljedice nastupa koji joj je donio globalnu vidljivost, ali i ozbiljan psihološki teret. Iako danas nastupa diljem svijeta, priznaje da se svakodnevno nosi s tjeskobom i strahovima koji su ostali nakon natjecanja. „Uvijek me strah. Gledam u svakom smjeru kao zaštitar“, izjavila je Golan u nedavnom intervjuu. Opisuje kako su joj se nakon Eurosonga na kojem je nastupila 2024. godine pojavile učestale epizode anksioznosti: „Uđem negdje, u restoran ili na događaj, i imam osjećaj da će me netko napasti. Imam ponavljajuće noćne more u kojima me ljudi progone i ubijaju.“

Unatoč tome, mlada pjevačica pokušava pronaći način kako nastaviti dalje. „Učim živjeti s tim. Više me nitko neće ušutkati“, poručuje. Dodaje kako se na brojnim nastupima u inozemstvu suočila s prosvjedima i neprijateljskim reakcijama publike. „Nakon svih prijetnji koje sam primila, postoji stvaran strah za moj život“, kaže, ističući kako su je neka iskustva duboko potresla. Od 2024. godine njezina karijera ide uzlaznom putanjom. Nastupa u desecima zemalja i iza sebe ima stotine letova. „To je broj putovanja koji ne možete ni zamisliti. Ponekad se probudim i ne znam gdje sam“, priznaje.

Istodobno, njezin novi singl „Sexy“ izazvao je podijeljene reakcije javnosti. Dok ga dio publike hvali, drugi kritiziraju njegov provokativni spot. Golan na to odgovara bez zadrške: „Radim ono što osjećam da je ispravno. Zar bih se trebala skrivati samo da nitko ne bi imao primjedbe?“ Unatoč pritiscima, jasno daje do znanja da ne planira stati, ni na pozornici ni izvan nje.

Avatar fidelio
fidelio
17:47 27.03.2026.

Nitko ne bi trebao biti u svakom trenutku zabrinut za vlastiti život. Baš nitko.

POZNATI GLAZBENIK

Preminuo pjevač velikog hita iz 70-ih, kontroverzna pjesma zamalo mu je uništila karijeru

Iako su bili poznati po blagom zvuku i pozitivnim porukama, 1974. godine našli su se u središtu velike kontroverze koja je ozbiljno uzdrmala njihovu popularnost. Samo godinu dana nakon povijesne presude Roe protiv Wadea, kojom je u SAD-u legaliziran pobačaj, objavili su pjesmu "Unborn Child" s istoimenog albuma. Pjesma je imala eksplicitan stav protiv pobačaja, što je izazvalo žestoke reakcije dijela publike i radijskih postaja koje su je odbijale puštati

