Eden Golan koja je predstavljala Izrael na Euroviziji živi u strahu: Nakon svih prijetnji, postoji stvaran strah za moj život

Bivša predstavnica Izraela na Euroviziji, Eden Golan, i dalje osjeća posljedice nastupa koji joj je donio globalnu vidljivost, ali i ozbiljan psihološki teret. Iako danas nastupa diljem svijeta, priznaje da se svakodnevno nosi s tjeskobom i strahovima koji su ostali nakon natjecanja. „Uvijek me strah. Gledam u svakom smjeru kao zaštitar“, izjavila je Golan u nedavnom intervjuu. Opisuje kako su joj se nakon Eurosonga na kojem je nastupila 2024. godine pojavile učestale epizode anksioznosti: „Uđem negdje, u restoran ili na događaj, i imam osjećaj da će me netko napasti. Imam ponavljajuće noćne more u kojima me ljudi progone i ubijaju.“

Unatoč tome, mlada pjevačica pokušava pronaći način kako nastaviti dalje. „Učim živjeti s tim. Više me nitko neće ušutkati“, poručuje. Dodaje kako se na brojnim nastupima u inozemstvu suočila s prosvjedima i neprijateljskim reakcijama publike. „Nakon svih prijetnji koje sam primila, postoji stvaran strah za moj život“, kaže, ističući kako su je neka iskustva duboko potresla. Od 2024. godine njezina karijera ide uzlaznom putanjom. Nastupa u desecima zemalja i iza sebe ima stotine letova. „To je broj putovanja koji ne možete ni zamisliti. Ponekad se probudim i ne znam gdje sam“, priznaje.

Istodobno, njezin novi singl „Sexy“ izazvao je podijeljene reakcije javnosti. Dok ga dio publike hvali, drugi kritiziraju njegov provokativni spot. Golan na to odgovara bez zadrške: „Radim ono što osjećam da je ispravno. Zar bih se trebala skrivati samo da nitko ne bi imao primjedbe?“ Unatoč pritiscima, jasno daje do znanja da ne planira stati, ni na pozornici ni izvan nje.