Nina Bandić pokazala kako se družila s ekipom iz 'Života na vagi': 'Ljudi koje jedva čekaš vidjeti'

Sinjanka Nina Bandić jedna je od finalsitica RTL-ove emisije "Život na vagi" u kojoj je sve oduševila svojom transformacijom. Na prvom vaganju Nina je imala 136,2 kilograma, a na finalnom 73,9 kilograma, što znači da je izgubila 62,3 kilograma.

"Bilo je dosta, iskreno naporno. Imala sam stvarno odličnog trenera kojeg pozdravljam puno, ali nekako najviše sam zapravo zavoljela duge šetnje tako da sam dnevno šetala 30 do 40 kilometara", izjavila je bivša kandidatkinja. Otkrila je da je s njom često išla i sestra. "Nekako tu bih baš oslobodila svoje misli, razmišljala bih. Često je sestra išla sa mnom u šetnju i prijateljica i zapravo obitelj mi je bila baš velika podrška. Iz njih sam nekako crpila svu tu energiju i snagu za sve to. I koliko god to bilo teško, sada kada pogledam sebe, stvarno se to isplatilo", komentirala je. Dodala je da je u ''Životu na vagi'' najzahvalnija na stručnoj podršci koju je imala jer su joj pomogli promijeniti način razmišljanja."Borba s kilogramima jako je teška i najteže je nekako krenuti, ali mi smo svi primjer da se to zaista može. To sigurno možete i vi", poručila je budućim kandidatima koji se žele prijaviti u show.

Sada je na Instagramu objavila fotografije na kojima je pokazala kako se družila sa sudionicima showa. Podijelila je fotografije sa supružnicama Ljube i Goranom Bartulovićem te Marselom Karamatić, uz opis kako su oni ljudi koje jedva čeka vidjeti te u čijem društvu vrijeme toliko leti.

''Jedna od najljepših stvari u projektu 'Život na vagi' je što upoznaš predivne ljude koji s vremenom postanu sastavni dio tvog života. Ljudi koje jedva čekaš vidjeti i u čijem društvu vrijeme toliko leti i svaka sekunda je dragocjena. Toliko emocija, prisjećanje na predivne trenutke u izolaciji koje smo zajedno proveli, kasni večernji razgovori ispunjeni umorom, bolovima, nedostajanjem ali isto tako zadovoljstvom, ponosom i srećom što se zaista nalazimo tu gdje jesmo. Zahvalni što smo dobili priliku da promijenimo život i pokrenemo svoje glavice u zdravom smjeru. I ništa od toga ne bi bilo moguće da nismo bili toliko jaki u glavi, toliko borbeni, uporni i ustrajni.

Hvala 'Život na vagi' na ovom predivnom iskustvu!'', napisala je Nina u opis fotografije.

Komentari obožavatelja su puni podrške, posebno na njen novi izgled. ''Prekrasna si!'', ''Nina moj favorit'', ''Svaka čast za transformaciju. Predivna si, i tako neka ostane. Nemoj nakon ovog truda pokleknuti'', napisali su oduševljeni obožavatelji.

