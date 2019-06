Nije im ostavio apsolutno ništa! Slavni glazbenik iz oporuke izostavio dvije najveće ljubavi

Dvije i pol godine prošlo je od smrti čovjeka božanstvenog glasa i karizme, Georgea Michaela. Bez legendarnog glazbenika svijet je ostao točno na Božić 2016. godine, a od tada pa sve do ovih dana nije bio poznato kome će ostati bogatstvo koje je, kako pišu britanski mediji, procijenjeno na 98 milijuna funti.

Silne milijune pjevač je ostavio svojim najbližim prijateljima i obitelji, a na iznenađenje mnogih iz oporuke je ostavio dvojicu muškaraca s kojima je proveo veliki dio svog života. Riječ je o njegovim bivšim partnerima Fadiju Fawazu i Kennyju Gossu koji su nakon čitanja oporuke ostali praznih rukava.

Najveći dio imovine i većinu nekretnina u nasljeđe su dobile pjevačeve sestre Melanie i Yioda, dok je nešto skromniji dio pripao ocu Kyriacosu te prijateljima. - George je bio iznimno odan i blizak s ocem i sestrama, stoga ne čudi to da se pobrinuo da budu zbrinuti do kraja života. Lijepa je gesta da se sjetio i bliskih prijatelja i suradnika, a kome će od njih pripasti dio bogatstva odlučit će njegova sestra Yioda jer je Michael znao da će ona napraviti najbolje - otkrio je izvor blizak pjevaču.

U oporuci se uz obitelj nalaze i Shirlie Kenp s kojom je pjevao u grupi Wham!, producent David Austin, manekenka Kay Beckenham, prijateljica Sonia Bird i još troje ljudi iz najbližeg kruga pjevača. U tom krugu nije se našao Kenny Goss iako je s pjevačem u ljubavnoj vezi uživao dugih 13 godina, sve do 2009. godine kada je njihov odnos okončan zbog ovisnosti o alkoholu i teškim drogama s kojima su obojica imali problema. - Nismo nikada bili ljuti jedan na drugoga. On je doista bio ljubav mog života, a i ja sam bio njegova - govorio je Kenny.

Nakon prekida s dugogodišnjom ljubavi George je novu srodnu dušu pronašao u frizeru Fadiju Fawazu koji je s njim bio od 2012. godine sve do Božića 2016. godine kada je njegovo beživotno tijelo pronašao u kući u londonskom Regent's Parku kojoj su zajedno živjeli. Ni on nije dobio ni novčića od oporuke, a iako je svoje ljubavnike ostavio kratkih rukava, Michael nije zaboravio na potrebite pa je tako dio novca u oporuci namijenio i za razne dobrotvorne udruge kojima je pomagao za života među kojima je i The Mill Charitable Trust.

