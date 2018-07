Ljubavnik Georgea Michaela iznosi nove detalje oko njegove smrti

Fadi Fawaz, ljubavnik pokojnog pjevača Georgea Michaela iznosi nove detalje o njegovoj smrti.

Tvrdi kako si je Michael oduzeo život i kako je njegovo tijelo pronađeno 24 sata nakon što se ubio, na Božić 2016. godine. Obdukcija je utvrdila kako je 53-godišnji glazbenik umro prirodnom smrću, ali njegov ljubavnik nikako se ne slaže s tim.

Daily Telegraph prenosi kako Fawaz tvrdi da je Michael pet puta pokušao izvršiti samoubojstvo.

- Dosta mi je da me ljudi neprestano ispituju što se dogodilo tog Božića. Pa da vam kažem, George je umro na rođendan svoje mame 24. prosinca. Da ne spominjem da je prije smrti pet puta pokušao izvršiti samoubojstvo. Mislim da to dovoljno govori i da je važno za ovu priču. - rekao je Fawaz.

On odbija napustiti kuću u kojoj je živio s Michaelom i zato je u sukobu s njegovom obitelji. Ovo nije prvi put da Fadi Fawaz tvrdi kako se Michael ubio. Jednom je to napisao i na svom Twitteru, ali kasnije se izvlačio i rekao kako su to napisali hakeri koji su mu provalili na Twitter.