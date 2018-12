Dvije godine od smrti pjevača jednog od najvećih božićnih hitova

Prije dvije godine napustio nas je tvorac jednog od najvećih božićnih hitova „Last Christmas“ George Michael.

Preminuo je od zatajenja srca u svom domu u 54. godini života točno na Božić. Nakon njegove smrti pisalo se o hitovima, turbulentnom privatnom životu, ali se otkrilo i ono što većina drugih obično oglašavaju na velika zvona – desetljećima se bavio humanitarnom radom.

George Michael rođen je kao Georgios Kyriacos Panayiotou, 25. lipnja 1963. u Londonu, a slavu je stekao tijekom osamdesetih kao član dua Wham!, kojeg je osnovao s prijateljem iz školskih dana Andrewom Ridgeleyjem. Autor je mnogih hitova koji su obilježili glazbenu scenu posljednjih desetljeća, kao što su 'Careless Whisper', 'Father Figure', 'I Want Your Sex', 'Jesus to a Child', 'Outside' i 'Faith'.

U karijeri dugoj više od tri desetljeća prodao je 100 milijuna albuma i svojim nezaboravnim hitovima osigurao titulu ikone pop glazbe, a prije sedam godina održao je koncert i u rasprodanoj Areni Zagreb.

