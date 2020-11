Neočekivani tijumf: Drago mi je što sam pobijedio, iako sam mislio da ni u jednoj emisiji neću biti prvi

Pobjedu u večerašnjoj emisiji ''Tvoje lice zvuči poznato'' odnio je Mario Valentić koji je odlučio da nagradu od 10 tisuća kuna Nova TV uplati na račun udruge ''Dajmo im šansu''. ''Drago mi je što sam pobijedio, iako sam mislio da ni u jednoj emisiji neću biti prvi'', rekao je Mario.

Pobjedu mu je donijela fantastična transformacija u indijsku zvijezdu Alku Yagnik i interpretaciju vesele, orijentalne pjesme ''Ja Mustafa'', kojom je očarao i kolege i žiri. ''Dalek je put od Miše Kovača kojeg si utjelovio prošlog tjedna, do Alke, a ti si taj put uspješno prošao. Teško je zapamtiti ovaj tekst. Iz emisije u emisiju sve si bolji i ideš strelovito gore'', rekao mu je Igor. ''Dominirao si i nisam skidala pogled s tebe. Kao muškarac si dobio gracioznost i mekoću pokreta'', komentirala je Nives. ''Bio si predivan, to uopće nije bilo lako'', istaknuo je Goran. ''Oborio si me s nogu i ovo je bio tvoj najupečatljiviji nastup'', kazala je Indira.

Marko Braić na jednu je večer postao Massimo i pred žirijem i publikom otpjevao veliki hit nagrađen Porinom ''Iz jednog pogleda''. ''Toliko si bio uvjerljiv i glasom i pokretima ruku koji su vrlo interesantni kod Massima. Ta karizma je isplivala na površinu i ti si jednostavno razvalio'', rekla je Indira. ''Ni u jednom trenutku nisi otišao u karikaturu, ti njegovi specifični pokreti su bili baš originalni. Jako dobro'', rekao je Igor. ''Imala sam predosjećaj da bi ti to mogao dobro odraditi, imaš sve predispozicije i fizičke i vokalne, pa i neku mistiku u pogledu koju i Massimo posjeduje i to si lijepo upakirao'', kazala je Nives. ''Zagrabio si duboko u zdenac Massimove duše s čijeg izvora piju njegovi obožavatelji već godinama'', rekao je Goran.

Marina Orsag utjelovila je Borisa Novkovića u duetu sa Severinom u pjesmi ''Tko je kriv'' koju je otpjevala s bivšim natjecateljem showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' Mariom Petrekovićem. ''Nastup je bio strastven, emotivan, vi oboje krasni. Pokazali ste pravu ljubav i čežnju'', rekla im je Indira. ''Ovo je bilo toliko bajkovito i romantično, sneno i strastveno, da me kemija između vas dvoje u više momenata navodila na iskreni plač, a to znači da je zadatak odrađen uspješno'', kazala je Nives. ''Stvarno nije važno tko je kriv od vas dvoje za ovu izvedbu'', našalio se Igor.

Neda Parmać repala je energično i zabavno, baš poput američkog glumca i pjevača Willa Smitha. ''Ti si i ovoga puta pokazala koliko si svestrana'', rekao je Igor te dodao da je pokazala da je fantastična i u rep izričaju, dok je Nives nastup ocijenila ''bombastičnim''.

Siniša Ružić utjelovio je i Željka Bebeka i Jasnu Zlokić s pjesmom ''Ima neka tajna veza''. ''Ova pjesma uopće nije lagana za otpjevati i lijepo si nam to dočarao'', rekao je Goran, dok je Indira istaknula kako je pjevao ''iskreno, lijepo i tečno''. ''Kad si krenuo s Jasnom mislio sam da ćemo se opet smijati i valjati od smijeha. Onda je krenuo Bebek i pokazao si svoje prave pjevačke mogućnosti. Izvedba je bila vrlo dobra'', rekao je Igor.

Lu Jakelić gledali smo kao Billie Eilish u video spotu hita ''Bad guy''. ''Bila je pravi mali bad guy. Neustrašiva i vrckava'', rekla je Indira. Igor se na izvedbu osvrnuo riječima: ''Veliki sam obožavatelj Lu i njezinih nastupa. Bilo je ovo dosta teško i naporno, naročito zato što izvođači u ovakvim spotovima izvode neke čudne pokrete, a ti si to odlično izvela''. Nives je također bila zadovoljna izvedbom: ''Bilo mi je super kako si se igrala s tim njezinim seksi glasom. Bila si istovremeno i ljupka i zastrašujuća i vedra i mračna, prava Billie''.

Fabijan Pavao Medvešek transformirao se u legendarnog Franka Sinatru. ''Bilo mi je super, obožavam Franka Sinatru i News York'', rekao je nakon nastupa Fabijan. ''Rijetko kad se dogodi da čovjek koji izvodi pjesmu, ovoliko uživa u njoj kao što si ti sad uživao. Bio si u svim segmentima fantastičan. To je bilo prelijepo, bio si točan u svakom tonu. Uživao si čak više nego mi'', rekao je Goran. ''Bio si briljantan i nisam osjetila nimalo nesigurnosti'', rekla je Indira.

Lana Klingor Mihić vratila nas je u ’90-e i na pozornicu izašla kao fenomenalna Tania Evans iz ''Culture Beata''. ''Super si se snašla u toj ulozi. Sviđa mi se kako si bila drska i dominantna. Vokalno si bila savršena, jedina mala zamjerka je da mi je falilo njezino iritantno prevrtanje očima'', rekla je Nives. Indira je napomenula da je kod Lane u ovoj izvedbi vidjela samopouzdanje i čula vokalnu savršenost.

Sljedećeg ćemo tjedna gledati Lu Jakelić u ulozi Zlatka Pejakovića, a Lana Klingor Mihić transformirat će se u Seala. Marina Orsag ulazi u ulogu mlade pjevačice Tones and I. Fabijan Pavao Medevšek će biti Lenny Kravitz, dok ćemo Nedu Parmać gledati u izdanju seksi Shakire. Siniša Ružić utjelovit će legendarnog Elvisa Presleya, a Marko Braić dobit će dvostruku ulogu Maluma & Gims. Mario Valentić pjevat će s gostom iznenađenja. On će biti Lil Nas X, a gost Billy Ray Cyrus.