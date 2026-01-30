Naši Portali
tvrđava sv. Mihovila

Robert Plant i Saving Grace dolaze u Šibenik

Robert Plant
Foto: Tom Oldham
30.01.2026.
u 15:25

Tvrđava sv. Mihovila, Šibenik // subota, 20. lipnja 2026.

Robert Plant, jedan od najvećih pjevača i frontmana u povijesti rock glazbe, glas besmrtnih Led Zeppelina, dolazi na na šibensku tvrđavu sv. Mihovila 20. lipnja 2026.

Turneja All That Glitters dovodi Roberta Planta uz bend Saving Grace na ekskluzivni i intimni koncert u Šibenik. Projekt nazvan po “Saving Grace”, Plantovom 12. studijskom albumu, sastavljen je od vrsnih glazbenika, a naziva ga pjesmaricom za izgubljene i pronađene. Uz pjevačicu Suzi Dian tu je i bubnjar Oli Jefferson, gitarist Tony Kelsey, Matt Worley na bendžu i čelist Barney Morse-Brown, a zajedno s Plantom stvaraju zvuk inspiriran folkom i tradicionalnim bluesom.

Robert Plant with Saving Grace - “Everybody's Song”(Live)

Na koncertima Robert Plant uz nove materijale izvodi i klasike Led Zeppelina u novim aranžmanima, poput “Ramble On”, “Rain Song” ili “Friends”, često dodavajući i iznenađujuće obrade izvođača poput Neila Younga, kao i tradicionalne pjesme. Mediji hvale album i nastupe, pa Ultimate Classic Rock piše da Plant nastavlja graditi novo naslijeđe, The Guardian hvali cijeli kolektiv zbog kojeg nemate osjećaj da samo slušate super zvijezdu i bend dok The Uncut stavlja naglasak na Plantovo umijeće i važnost kao umjetnika. 

Robert Plant
Foto: Tom Oldham

Robert Plant with Saving Grace - “Higher Rock” (Live)

Robert Plant je jedan od najvažnijih aktera rock'n'roll kulture u povijesti. Od rada s Led Zeppelinom, jednim od najutjecajnijih bendova svih vremena, pomogao je definirati zvuk rocka 20. stoljeća dok pjesme poput “Stairway to Heaven”, “Whole Lotta Love” ili „Kashmir“ nastavljaju inspirirati brojne generacije. Plantov nepogrešivi glas, poetika i kreativnost vidljivi su i u samostalnim izdanjima i projekatima s kojima je osvojio brojne Grammyje. Redovito je na listama najvećih pjevača rock glazbe svih vremena, utjecao je na brojne izvođače, definirao je stil pjevanja u hard rock i metal žanrovima te ostaje među najznačajnijim glazbenim imenima.

Robert Plant
Foto: Tom Oldham

Intimno iskustvo uz vrsne glazbenike upisat će nastup Roberta Planta i Saving Grace u jedno od najvažnijih gostovanja ovog ljeta. Bit će to rijetka i možda posljednja prilika uživo vidjeti jednu od ključnih figura cjelokupne povijesti rock glazbe.

Led Zeppelin - “Rain Song”

Ulaznice su u prodaji od ponedjeljka, 2. veljače, od 10:00 sati po cijeni od 78 eura. Dostupne su u sustavima Eventim i CoreEvent.

Koncert Roberta Planta održat će se u zajedničkoj organizaciji Tvrđave kulture Šibenik i LAA.

