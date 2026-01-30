Rasprodan i treći akustični koncert Nine Badrić u Lisinskom!

Jedna od omiljenijih i najcjenjenijih glazbenica hrvatske scene, Nina Badrić, u pratnji akustičnog orkestra pod ravnanjem Ante Gele, još jednom je potvrdila da je Nina Unplugged glazbeni spektakl za koji se uvijek traži ulaznica više. „Hvala zagrebačkoj publici na nevjerojatnom interesu, podršci i ljubavi. Vidimo se u Lisinskom! Volim vas!“ – izjavila je Nina uoči novog koncerta koji donosi Ninu Badrić u intimnijem i osvježenom glazbenom izdanju. Na koncertu publika ima prilike čuti najveće Ninine hitove s novom emocijom i dubinom, uz pažljivo osmišljene aranžmane. Repertoar uključuje Ninine najpoznatije pjesme poput Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dodiri od stakla, Dani i godine i mnoge druge, ali i posebne interpretacije bezvremenskih skladbi Olivera, Miše te drugih velikana domaće glazbene scene.

Foto: Promo

Projekt Nina Unplugged premijerno je predstavljen pred publikom u galeriji Meštrović, a potom i u Lisinskom, gdje je oduševio publiku. Vrhunska atmosfera, prvoklasna produkcija i snažna emocija učinili su ovaj koncert jednim od najtraženijih glazbenih događaja. Rasprodajom i trećeg koncerta u Lisinskom još je jednom potvrđena snaga i posebnost akustične rapsodije s potpisom Nine Badrić i Ante Gele čiji projekt zauzima posebno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni.