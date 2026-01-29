Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAJAVA EMISIJE

Aleksandar Stanković otkrio novog gosta: Do sada su nam o Nikoli Tesli govorili fizičari i matematičar

Pula: Predstavljena je knjiga Aleksandra Stankovića "F32"
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
29.01.2026.
u 14:01

U nedjelju će povodom 170. obljetnice rođenja slavnog znanstvenika tema biti manje poznati detalji iz njegovog života

Uoči nove emisije "Nedjeljom u 2" urednik i voditelj Aleksandar Stanković na Facebook profilu emisije najavio je tko će mu biti gost i što je tema razgovora. - Do sada su nam o Nikoli Tesli govorili fizičari i matematičari. U nedjelju će jedan turistički vodič koji je fasciniran Teslom nakon 10 godina istraživanja napisao knjigu "Neshvaćeni Tesla." Boris Šušnjar gost je emisije Nedjeljom u 2 - napisao je Stanković. U nedjelju će povodom 170. obljetnice rođenja slavnog znanstvenika tema biti manje poznati detalji iz njegovog života. "Zašto je kopao kanale u New Yorku, obožavao golubove i prezirao nacionaliste? Koja je bila njegova najveća pogreška u karijeri i zašto je umro u bijedi? O svemu tome u emisiji Nedjeljom u dva govorit će Boris Šušnjar, autor knjige "Neshvaćeni Nikola Tesla".", piše u najavi na HRT-ovim stranicama. 

Boris Šušnjar po struci je strojar, učitelj plesa i turistički vodič, a nakon brojnih putovanja odlučio je osmisliti vlastitu turu vođenu znamenitom osobom. predstavio i svoju knjigu "Neshvaćeni Tesla – vodič za razumijevanje genija ", koju je pisao tri godine. – U njoj odgovaram na mnoga pitanja s kojima se kao interpretator Nikole Tesle susrećem u svom radu, ali i na zablude i poluistine koje se često mogu čuti. No najvažnije je da knjiga pokušava dati odgovor na dva možda i ključna pitanja o njemu, kakav je Tesla bio i zašto, zbog čega i nosi naslov "Neshvaćeni Tesla" – objasnio je Šušnjara u prosincu u razgovoru za Večernji list. Želeći se ciljano angažirati u edukaciji učenika, 2022. je napisao projekt "Šetnja s Nikolom Teslom" pa od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobio preporuku za rad sa školama. Pritom je, napominje, dobar dio prezentacije određen nastavnim planom i programom, odnosno kurikulima iz prirode i društva, fizike, povijesti, tehničkog odgoja, geografije..

FOTO Evo koga je sve ljubila glumica Jelena Perčin: Iza nje su dva braka
Pula: Predstavljena je knjiga Aleksandra Stankovića "F32"
1/28
Ključne riječi
showbiz Nedjeljom u 2 HRT Aleksandar Stanković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

TV KRITIKA

Popularnost "Gospodina Savršenog" postala je njegov najveći adut, a RTL duguje publici odgovor na ovo jednostavno pitanje

To je projekt koji živi cijeli dan, prvenstveno na Instagramu i TikToku. No upravo je tu i paradoks ove sezone. Jer što je "Gospodin savršeni" uspješniji, to je očitije da u vilu dolazi sve više ljudi kojima je ta savršena veza sekundarna, a savršena vidljivost primarna. Popularnost showa postala je njegov najveći adut, ali i njegova najveća mana jer se u principu većina - dolazi pokazati. Zato RTL sada, nakon pet sezona, zapravo duguje publici odgovor na jedno jednostavno, ali očito i jako teško pitanje: može li ovaj show napokon proizvesti i uspješan par?

RAJ NA ZEMLJI

FOTO Ekskluzivno zavirite u novu vilu 'Gospodina Savršenog'! Mediteranski štih i pogled dostojan najromantičnijih scenarija

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' spremna je oduševiti gledatelje idealnom dozom romantike i drame, već sad na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 2. veljače u 21.15 sati i na RTL-u. Uz idiličnu kulisu sunčane Krete i brojnih otočkih lokacija, tu je i luksuzna vila u kojoj će boraviti kandidatkinje i u kojoj će se odvijati neki od najvažnijih trenutaka u showu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!