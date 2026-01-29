Aleksandar Stanković otkrio novog gosta: Do sada su nam o Nikoli Tesli govorili fizičari i matematičar

Uoči nove emisije "Nedjeljom u 2" urednik i voditelj Aleksandar Stanković na Facebook profilu emisije najavio je tko će mu biti gost i što je tema razgovora. - Do sada su nam o Nikoli Tesli govorili fizičari i matematičari. U nedjelju će jedan turistički vodič koji je fasciniran Teslom nakon 10 godina istraživanja napisao knjigu "Neshvaćeni Tesla." Boris Šušnjar gost je emisije Nedjeljom u 2 - napisao je Stanković. U nedjelju će povodom 170. obljetnice rođenja slavnog znanstvenika tema biti manje poznati detalji iz njegovog života. "Zašto je kopao kanale u New Yorku, obožavao golubove i prezirao nacionaliste? Koja je bila njegova najveća pogreška u karijeri i zašto je umro u bijedi? O svemu tome u emisiji Nedjeljom u dva govorit će Boris Šušnjar, autor knjige "Neshvaćeni Nikola Tesla".", piše u najavi na HRT-ovim stranicama.

Boris Šušnjar po struci je strojar, učitelj plesa i turistički vodič, a nakon brojnih putovanja odlučio je osmisliti vlastitu turu vođenu znamenitom osobom. predstavio i svoju knjigu "Neshvaćeni Tesla – vodič za razumijevanje genija ", koju je pisao tri godine. – U njoj odgovaram na mnoga pitanja s kojima se kao interpretator Nikole Tesle susrećem u svom radu, ali i na zablude i poluistine koje se često mogu čuti. No najvažnije je da knjiga pokušava dati odgovor na dva možda i ključna pitanja o njemu, kakav je Tesla bio i zašto, zbog čega i nosi naslov "Neshvaćeni Tesla" – objasnio je Šušnjara u prosincu u razgovoru za Večernji list. Želeći se ciljano angažirati u edukaciji učenika, 2022. je napisao projekt "Šetnja s Nikolom Teslom" pa od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobio preporuku za rad sa školama. Pritom je, napominje, dobar dio prezentacije određen nastavnim planom i programom, odnosno kurikulima iz prirode i društva, fizike, povijesti, tehničkog odgoja, geografije..