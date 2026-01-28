Kandidatkinje su već počele s intrigama i tračevima: Spremna je igrati igru dok nas sve ne pokosi

Na platformi Voyo počela se prikazivati nova sezona showa "Gospodin Savršeni" u kojoj su Gospoda Savršeni, 29-godišnji model iz Kragujevca Petar Rašić i 27-godišnji Zagrepčanin, rukometaš i poduzetnik Karlo Godeč dočekali kandidatkinje na otoku Kreti i otvorili im svoje srce, u nadi da će ih barem jedna od njih oboriti s nogu. Sudeći prema prvim epizodama uzbuđenja i drame neće nedostajati ni ove sezone i već postoje naznake za brojne intrige i tračeve među kandidatkinjama. Već nakon prvog cocktail partyja atmosfera je postala napeta i djevojke su se dosta otvoreno prozivale jedna drugu.

Sezona je počela s brzim spojevima na kojima se pojavio samo jedan neženja, a svaki od njih je od 14 djevojaka trebao odabrati njih 12 koje ulaze u show. Naravno, djevojke tu informaciju nisu imale do ulaska u vilu kada je i postalo jasno da se situacija komplicira. To je izazvalo lavinu komentara i zbunjenosti među kandidatkinjama To je izazvalo lavinu komentara i zbunjenosti među kandidatkinjama. "Bit će kaos", zaključila je jedna kandidatkinja dok je druga priznala: "Jedva čekam da vidim kakav je drugi Gospodin Savršeni."

Kako je bilo i za očekivati tijekom zabave došlo je do nesuglasica između nekih od djevojaka i već u samom startu počele su se grupirati, komentirati dramu s partyja i bez zadrške prozivaju jedna drugu, RTL. Jednoj od kandidatkinja dio djevojaka je rekao kako skriva svoju pravu prirodu iza "tihog glasića", dok zapravo igra igru kako bi na kraju pokosila sve konkurentice. "Ona je spremna igrati igru dok nas sve ne pokosi. Već je vidim u finalu", izjavila je jedna kandidatkinja koja nije ostala ravnodušna prema njezinim postupcima. Na ovome se kandidatkinje nisu zaustavile pa je tako druga kandidatkinja prozvana "plitkom ličnošću" koja privlači pažnju na najslabije moguće načine, jer je, kako tvrde ostale, nesigurna u sebe.