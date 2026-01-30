Tko je žena koja je ukrala srce Luke Cindrića? Ljubav s bivšom rukometašicom započela je još u školi

Došao je i taj dan, Hrvatska rukometna reprezentacija u danskom Herningu igra deseto polufinale u povijesti Europskih prvenstava protiv starog rivala Njemačke. Jedan od ključnih igrača na putu do finala za izabranike Dagura Sigurdssona bit će Luka Cindrić, srednji vanjski i dirigent naše reprezentacije.

Cindrić, jedna od najvećih zvijezda hrvatskog rukometa i igrač koji godinama oduševljava svojim potezima na terenu, svoj privatni život vješto čuva daleko od očiju javnosti. Iako se o njemu često piše u sportskom kontekstu, o njegovoj obitelji zna se tek pokoja crtica. Ipak, poznato je da je njegova najveća podrška i životna ljubav supruga Lara Cindrić, djevojački Stipetić. Njihova ljubavna priča svoje korijene vuče iz rodnog Ogulina, gdje su se upoznali i zaljubili još tijekom srednjoškolskih dana.

Ono što je manje poznato jest da je i Lara bila iznimno uspješna sportašica. Poput Luke, i ona je svoju strast pronašla u rukometu, igrajući za ŽRK Ogulin. Ondje je ostvarila zapažene rezultate, pa je tako dvije godine zaredom bila najbolji strijelac kluba te je primila nagradu za najbolju sportašicu grada Ogulina. Njezin talent i ljepota nisu prošli nezapaženo, pa je 2009. godine ponijela i titulu druge pratilje na izboru za najljepšu sportašicu Karlovačke županije.

Dugogodišnju ljubav par je okrunio brakom 9. srpnja 2022. godine u župnoj crkvi Sv. Križa u njihovom voljenom Ogulinu. Svadbeno slavlje, održano u krugu obitelji i bliskih prijatelja, uveličali su i brojni Lukini kolege iz reprezentacije. Za uzavrelu atmosferu bila je zadužena pjevačica Maja Šuput, a mladenci su svoj prvi ples otplesali uz emotivnu pjesmu Lady Gage, "Always Remember Us This Way".

Foto: Instagram

Kruna njihove ljubavi su dvoje djece koja su upotpunila obiteljsku sreću. U travnju 2020. godine na svijet je stigla njihova kći Alisa, a sretnu vijest ponosni je otac podijelio uz poruku: "Ovakve testove svemir daje samo najjačima. Alisa, dobro nam došla na ovaj divan svijet". Obitelj se ponovno proširila u travnju 2023. godine, kada su dobili sina Rikarda. Zbog Lukine uspješne karijere, obitelj je živjela u Barceloni i Bukureštu, a danas je njihov dom Mađarska, no Lara i djeca vjerna su pratnja i podrška Luki na svim važnim natjecanjima.