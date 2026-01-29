Naši Portali
Serija za ljubitelje klasičnih obiteljskih ljubavnih priča, kao i dobrih krimi-zapleta

Autor
Zoran Vitas
29.01.2026.
u 20:54

Jon Bernthal uvijek je naš favorit, no His&Hers doista je jako dobra serija kojoj on tek dodaje oktavu više. Može se gledati u dahu, nadamo se ovako kvalitetnom nastavku sezone

His&Hers, Netflix
Osobito smo skloni Jonu Bernthalu koji ipak još čeka ulogu koja bi mu doista obilježila karijeru, dok to čekamo “His & Hers” je u svakom slučaju dobra serija za pogledati. Da se roman britanske novelistice i bivše novinarke Alice Feeney adaptira za televiziju ideja je, među ostalima, i Jessice Chastain, glumice koja do sada ima ozbiljnu glumačku karijeru, a treba spomenuti i da je riječ o produkciji Fifth Season iz koje su dolazili takvi hitovi kao što je “Severance”, “Killing Eve”, “The Night Manager”, “Tokyo Vice”. Ovdje je riječ o klasičnom odnosu muškarac i žena, brak, nevjera i tome slično što jesmo već vidjeli nebrojeno puta. Međutim, u osnovi je te priče laž, crna, bijela, laž na puno načina kakva se pojavljuje u međuljudskim odnosima. Bernthal je detektiv Jack Harper u malom mjestu Dahlonega okruga Lumpkin u državi Georgiji. Dahlonega je i inače povijesno mjesto Sjedinjenih Država zbog druge zlatne groznice s početka 19. stoljeća pa je tamo i muzej zlata, a mjesto je nadahnulo i Marka Twaina da napiše “Pozlaćeno doba”. Zlatna groznica ipak nije omogućila da se mjesto razvije u neki veći grad već je ostalo na pet tisuća stanovnika gdje svi poznaju svakoga, pa i one koji su otišli sreću potražiti negdje drugdje. Takva je i Anna Andrews koju tumači Tessa Thompson, koju frekventno gledam u različitim serijama i filmovima, reporterka na jednoj televiziji obližnjeg velegrada Atlante. U Dahlonegi se dogodi okrutno ubojstvo jedne žene koje Annu, koja je u povratku s poduljeg odsustva, ponuka da se vrati u rodnu Dahlonegu. No, izgleda kako ubojstvo, odnosno ubijena žena, ima veze s gotovo svakim koga ona tamo poznaje, pa se pomalo otkrivaju bijele laži i skrivanja koje na kraju rezultiraju iznenadnim otkrićem najveće laži. Serija je sasvim solidno ocijenjena, što nije nikakvo čudo s obzirom na to da produkcija dosta dobro oslikava nemalih 50 milijuna dolara budžeta koje je Netflix odlučio platiti za ekranizaciju ovog romana. Tu doista ima svega, obiteljskih odnosa, trilera, seksa u ozbiljnim količinama, iznenadnih obrata. Bernthal glumi uobičajenom lakoćom pokazujući kako se lako pretvara u bilo kojeg lika koji mu bude ponuđen pa je i ovdje detektiv Jack oblikovan posebnom osobnošću i karizmom. U poplavi ovakvih serija koja ne prestaje valjda već nekoliko desetljeća “His & Hers” nudi drugačiju priču u kojoj će se naći i ljubitelji klasičnih obiteljskih ili ljubavnih, kao i dobrih krimi-triler serija. I traje sasvim dovoljnih šest epizoda. Svakako pogledati dok čekamo vidjeti kako je Bernthal upoznao Menelaja u “Odiseji”.

Ključne riječi
Jon Bernthal netflix

Još iz kategorije

TV KRITIKA

Popularnost "Gospodina Savršenog" postala je njegov najveći adut, a RTL duguje publici odgovor na ovo jednostavno pitanje

To je projekt koji živi cijeli dan, prvenstveno na Instagramu i TikToku. No upravo je tu i paradoks ove sezone. Jer što je "Gospodin savršeni" uspješniji, to je očitije da u vilu dolazi sve više ljudi kojima je ta savršena veza sekundarna, a savršena vidljivost primarna. Popularnost showa postala je njegov najveći adut, ali i njegova najveća mana jer se u principu većina - dolazi pokazati. Zato RTL sada, nakon pet sezona, zapravo duguje publici odgovor na jedno jednostavno, ali očito i jako teško pitanje: može li ovaj show napokon proizvesti i uspješan par?

