GLEDATELJI BIJESNI

Ovaj poznati reality show nakon jedne epizode zaradio je preko 3000 pritužbi, a evo i zašto

27.01.2026.
u 22:45

"Love Island" je postao program na koji su gledatelji uputili najviše pritužbi britanskom Vijeću za medije, a velika većina njih odnosila se na navodno zlostavljanje jedne od sudionica

Britanski reality show "Love Island" veliki je hit, no prošle je godine oborio i jedan neslavan rekord. Naime, uspjeh jedne od najgledanijih emisija na ITV-ju zasjenio je rekordan broj pritužbi koje su gledatelji poslali Ofcomu, tamošnjem medijskom regulatoru. Zbog tisuća prijava, show je zaradio titulu programa koji je ove godine izazvao najviše prosvjeda, a sve se svelo na ponašanje natjecatelja prema kandidatkinji Shakiri Khan. Emisija je tako zauzela prva tri mjesta na Ofcomovoj listi, a epizode emitirane tijekom tri uzastopna dana u srpnju izazvale su pravu lavinu reakcija. Samo za emisiju prikazanu 24. srpnja, Vijeće za medije zaprimilo je čak 3547 pritužbi, dok je za sljedeće dvije epizode stiglo više od dvije tisuće prijava, prenosi The Guardian.

Gledatelji su u velikoj većini prijava izrazili zabrinutost zbog navodnog maltretiranja kojem je bila izložena Shakira, koja je u nekoliko navrata prikazana kako plače zbog ponašanja drugih stanara vile. Mnogi su smatrali da je bila metom negativnosti i izolacije od strane drugih žena, što se očitovalo kroz zadirkivanje i prevrtanje očima. Tenzije su dosegnule vrhunac kada je Shakira odlučila prekinuti vezu s jednim natjecateljem, Conorom, kako bi istražila mogući odnos s drugim, Harryjem. Producenti su dodatno pojačali napetosti kada su prikazali isječak u kojem Khan i još jedna natjecateljica kritiziraju druge dvije žene.

Kontroverzni reality show u kojemu je i kći legendarnog nogometaša suočava se s ozbiljnim optužbama
Unatoč tisućama pritužbi i izraženoj zabrinutosti za mentalno zdravlje natjecateljice, Ofcom je na kraju odlučio da neće pokrenuti formalnu istragu. U svom su obrazloženju naveli kako negativnost prema Shakiri Khan u emisiji nije slavljena te da su gledatelji reality formata poput ovoga mogli očekivati scene koje su bile predmetom prigovora. Iz televizijske kuće ITV poručili su kako svi natjecatelji prije ulaska u vilu prolaze posebnu obuku koja uključuje i edukaciju o izbjegavanju "obrazaca ponašanja povezanih s kontrolirajućim i prisilnim ponašanjem". Podsjetimo, ovo nije prvi put da gledatelji šalju pritužbe zbog sadržaja showa, o čemu smo pisali prije nekoliko godina, a tekst možete pročitati OVDJE.

Tko je djevojka Dominika Kuzmanovića? Heroj naše rukometne reprezentacije u vezi je s atraktivnom Zagrepčankom

Ključne riječi
showbiz pritužbe Velika Britanija reality show Love island

