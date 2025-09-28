Naši Portali
EGZOTIČNA ROMANSA

Nećete vjerovati čime se bave roditelji 40 godina mlađe supruge vlasnika Sokol Marića

28.09.2025.
u 17:30

Vlasnik zaštitarske tvrtke Sokol Marić, Zlatko Marić, prošle je godine uplovio u drugu bračnu luku s Valentinom Echeverri, a mi smo istražili tko je atraktivna Kolumbijka.

Poznati hrvatski poduzetnik Zlatko Marić u lipnju prošle godine okrunio je ljubav s 40 godina mlađom Valentinom Echeverri brakom. Par je organizirao čak dvije ceremonije kako bi proslavio s obiteljima na oba kontinenta. Prvo vjenčanje održano je u Valentininoj rodnoj Bogoti u Kolumbiji, nakon čega su mladenci i uzvanici privatnim zrakoplovom odletjeli na karipsko otočje Turks i Caicos. Ondje je uslijedila druga, glamurozna proslava u jednoj od Marićevih luksuznih vila, gdje poduzetnik provodi veći dio godine i gdje je par i započeo svoju vezu. - Valentina i ja smo sretni što su oba vjenčanja dobro prošla. Sve je bilo lijepo organizirano i naši gosti su se, kao i mi, odlično zabavili - rekao je zadovoljno Marić, a mnogi se pitaju tko je zapravo njegova zanosna supruga.

Nova gospođa Marić dolazi iz poznate i imućne kolumbijske obitelji s dugom poduzetničkom tradicijom. Njezina obitelj se već više od dva desetljeća bavi proizvodnjom vrhunske kave, a usto na Turks i Caicosu posjeduju i nekoliko ekskluzivnih hacijendi koje, slično Marićevim vilama, ugošćuju bogatu i slavnu klijentelu, piše Nacional. Upravo je poslovni angažman na karipskom otočju spojio Zlatka i Valentinu, koji dijele strast prema poslu, ali i tjelovježbi, čime su se nerijetko znali pohvaliti na Instagramu.

FOTO Vlasnik Sokol Marića prošle se godine oženio 40 godina mlađom Kolumbijkom, pogledajte kakva je bila atmosfera na vjenčanju
1/25

Podsjetimo, svadbenom slavlju na Karibima prisustvovali su Marićevi sinovi iz prvog braka, Kristian i Dominik, zajedno sa snahom, unučetom te brojnim prijateljima iz Hrvatske. Popis uzvanika svjedoči o Marićevom utjecaju na otočju gdje posluje već 15 godina, a među gostima su se našli i premijer te članovi vlade Turks i Caicosa. Iako nisu svi mogli prisustvovati, čestitke su pristizale sa svih strana svijeta, a poslale su ih i svjetske zvijezde koje su boravile u njegovim vilama, uključujući Rihannu, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Drakea, Malumu, koji su mu čestitali novi ulazak u bračnu luku, te košarkašku legendu LeBrona Jamesa. Time je vjenčanje potvrdilo status jednog od najekskluzivnijih društvenih događaja prošle godine. Inače, Zlatku Mariću ovo je drugi brak, a iz prvog braka sa suprugom Lidijom ima sinove Kristiana i Dominika.

Vlado Kalember ljubio je jednu od najljepših Jugoslavenki! Njihov odnos okončala je nepremostiva prepreka
1/14

Otočje Turks i Caicos za Zlatka Marića predstavlja drugu domovinu i uspješnu poslovnu oazu. Ondje posjeduje kompleks od nekoliko luksuznih vila čiji dnevni najam doseže cijenu od oko 10.000 eura, a među njegovim slavnim gostima bila je i Kylie Jenner, koja je ondje proslavila 19. rođendan. U tom raju na zemlji, gdje su mu prvi susjedi glumac Bruce Willis i glazbenik Keith Richards, vlasnik tvrtke Sokol Marić pronašao je novu ljubav i započeo novo životno poglavlje, daleko od poslovnih izazova s kojima se suočavao u Hrvatskoj.
Svašta

