'Odmah pitaju imam li što jesti': Zvijezda serije 'U dobru i zlu' tipična je Slavonka, a evo po čemu se ipak razlikuje

Serija Nove TV "U dobru i zlu" privukla je puno pozornosti među publikom, a brojne obitelji se upravo svaku večer okupljaju oko nje. Raznovrsni likovi puni duboke, ljudske priče privukli su različite generacije koje s nestrpljenjem iščekuju rasplet događanja u kući Srića i Praljak. No, kako bi se išta od toga moglo rasplesti, moramo upoznati još novih likova koji će nam pojasniti priču. Jedan od njih jest i lik Filipe, Petrine majke koja iza sebe ima buran život s brojnim tajnama. Filipa je upravo ta koja je privukla puno pozornosti i koju gledatelji ili ne mogu smisliti ili pokušavaju razumjeti, a slično raspoloženje vrti se oko nje i u radnji serije. Njezina kći ne može je smisliti, a drugi bi je rado upoznali iako ima netipičan nastup. Radi se o vrlo zanimljivoj glumačkoj interpretaciji iza koje stoji osječka glumica Sandra Lončarić.

Ova ponosna Slavonka već godinama vrlo uspješno plovi između kazališnih dasaka i televizijskih setova, a tome u prilog dolazi i činjenica da je postala najmlađa nacionalna prvakinja, i to kao članica osječkog HNK, te da je istovremeno bila dijelom svih većih televizijskih projekata u Hrvatskoj. Za Sandru bismo mogli nabrojati brojne uloge jer je bila i Višnja iz "Doline sunca" i Adela iz "Zore dubrovačke" i inspektorica Vesna u "Šutnji". Razni su to likovi, koji su sa sobom donijeli brojne teške priče, no ova vješta glumica savršeno ih je utjelovila kao i lik Filipe u "U dobru i zlu" koji je sve samo ne jednostavan.

Upravo Filipa iza sebe ima duboku priču te težak život koji utječe na njezine odnose, a mnogo propuštenih prilika i pogrešnih izbora doveli su je tamo gdje je danas. Na prvu vrlo gruba, a zapravo krije krivnju i samoću te želju za prihvaćanjem i obitelji. Upravo sve te skrivene emocije lik nosi u tišini, a glumica ističe da joj je te scene bilo najizazovnije igrati. Osim o tim teškim scenama, sa Sandrom smo porazgovarali i o svemu što lik Filipe nosi, ali i kazalištu, Slavoniji, majčinstvu, vježbanju za koji ističe da joj je vrlo važno, ali i praznicima te novogodišnjim željama.

Trenutačno vas imamo priliku gledati kao Filipu u "U dobru i zlu". Nekima je njezin lik odbojan, a zapravo je vrlo tajnovit. Koja je Filipina priča?

Filipa je žena koju je život slomio na više načina. U mladosti je vjerovala da može puno više, da će otići iz male sredine i postati netko bitan, ali okolnosti, strahovi i vlastite pogreške odvukle su je u smjeru koji nije željela. Upala je u probleme s kockom i alkoholom, udaljila se od djeteta i, umjesto da se suoči sa sobom, stvorila je taj svoj grubi oklop. Iza njega se skriva netko tko je zapravo duboko povrijeđen i pomalo izgubljen, ali još uvijek ima onu malu iskru koja prkosi svemu.

Kako ste reagirali kada ste prvi put pročitali scenarij i upoznali svoj lik?

Na prvu sam bila iznenađena koliko je Filipa grubo napisana. Nimalo simpatično. Čak se moja mama uplašila kako će me ljudi nakon nje doživljavati. Ali baš zato mi je bilo izazovno pronaći u njoj humor, neku toplinu koja povremeno procuri. Nisam je željela igrati kao čistu negativku - nego kao osobu koja je pogriješila, ali koja ima dušu. To mi je bio najzanimljiviji dio gradnje lika.

Filipa je dosta, hm, vrckasta. No, postoji li neka scena koja vam je bila posebno zahtjevna?

Najzahtjevnije su mi bile tihe scene, one u kojima se Filipa na trenutak prepusti istini. Kad joj pukne glas i kad vidi što je zapravo izgubila. Te su scene emocionalno puno dublje od njezine vanjske buke i zahtijevaju veliku preciznost.

"U dobru i zlu" je jako popularna serija. Što mislite da gledatelje najviše privlači?

Mislim da ljudi vole iskrenost likova. Nitko nije savršen, svi imaju svoje borbe, svoje propuste i svoje male pobjede. Serija spaja svakodnevicu s jakim emocijama i životnim humorom. Publika osjeti kada nešto nije isforsirano - i zato se poistovjećuju s likovima.

Kako se pripremate za nove uloge? Imate li svoje rituale?

Ne, svaki put je drukčije.

Gledali smo vas u različitim ulogama. Postoji li neki tip uloga koji još niste dobili, a voljeli biste ga istražiti?

Voljela bih duboko psihološku, tihu ulogu - onu u kojoj je najvažnije ono što se ne kaže. Također me privlače biografske priče, uloge stvarnih žena koje su ostavile trag.

Gledate li vlastite projekte kad se emitiraju ili to radije preskačete? Jeste li jako samokritični?

Volim vidjeti kako je ispalo ono što sam radila. Samokritična jesam, ali sam naučila biti blaga prema sebi. Nakon što nešto odigram, pustim to - u tom je trenutku uloga završena.

Valja istaknuti i da niste samo televizijska glumica, nego i da igrate u osječkom HNK. Koje vaše predstave trenutačno igraju?

Publika jako voli predstavu "Sokol ga nije volio" i često je igramo i u Osijeku i u Zagrebu, budući da je predstava nastala u koprodukciji s Dramskim kazalištem Gavella.

Postali ste i najmlađa nacionalna prvakinja, godinama ste već u svim zamijećenim televizijskim projektima. Jeste li zadovoljni svojom karijerom? Bi li mala Sandra bila ponosna? Biste li danas učinili nešto drugačije?

Zadovoljna sam i ponosna. Puno sam radila, rasla, padala i dizala se - i sve je to bilo potrebno da budem tu gdje sam danas. Mala Sandra bi bila jako ponosna. A bih li nešto mijenjala? Ne bih. Svaki put, svaki izazov i svaka sumnja bili su dio mog puta.

Da se malo odmaknemo od posla. Obožavate svoju Slavoniju i za sebe tvrdite da ste tipična Slavonka - što to čini tipičnu Slavonku?

Veliko srce, još veći smijeh i iskrenost koja se ne skriva. Slavonka je topla, otvorena, radišna i uvijek spremna pomoći. Mi nosimo svoju širinu i svoju ravnicu u karakteru - gdje god otišli.

Po jednoj stvari znamo i da niste "tipična Slavonka". Meso ne jedete već 20 godina, a tvrdite i da se puno bolje osjećate zbog toga. Koliko vam je trebalo da primijetite prve promjene? I imate li nekad neugodnosti zbog svog odabira ishrane?

Promjene sam osjetila jako brzo - više energije, lakše tijelo i jasniji um. Nikad nisam imala velike neugodnosti, ali bude smiješnih situacija, pogotovo u Slavoniji, gdje se odmah brinu "Jel' imaš ti što jesti?". Sve to prolazi uz osmijeh.

Uzgajate li sama hranu? Pazite li jako što kupujete, kada kupujete? Što mislite koliko to sve utječe na vašu formu?

Ne uzgajam sama - to radi moja mama, ona ima tu zlatnu ruku za vrt. Ja samo uživam u plodovima. Ali pazim što kupujem i mislim da kvaliteta hrane jako utječe na energiju, raspoloženje i formu.

Bez čega ne biste mogli zamisliti život?

Bez smijeha. Smijeh me vraća sebi, iscjeljuje me i nosi kroz sve. Uz njega sve postane lakše.

Znamo i da redovito trenirate. Koji sportovi su vam bliski i zašto?

Ne treniram u klasičnom smislu riječi, ne odlazim u teretne dvorane ni na grupna vježbanja, ali svaki dan napravim nešto dobro za svoje tijelo i ta konstanta mi je bitna.

Majka ste već odraslog sina. Koji životni savjet, koji vi niste dobili u njegovim godinama, biste dali njemu?

Rekla bih mu: "Budi nježan prema sebi." Uči, radi, griješi, ali nikad se ne kažnjavaj previše. Život je lakši kada si svoj i kada vjeruješ svom unutarnjem osjećaju.

Vrijeme je praznika. Kako ćete ih provesti?

S obitelji i prijateljima i onako kako najviše volim - toplo, jednostavno i s puno smijeha.

Što vas najviše opušta nakon zahtjevnog radnog dana?

Tišina, šalica čaja, lagana meditacija i samo gledanje kroz prozor. Najbolje se regeneriram u jednostavnosti.

Kakav bi to intervju bio bez pitanja o budućnosti, no ovaj put jedno prigodno. Kakve su vam želje, a onda i planovi, za 2026. godinu?

Želim zdravlje, mir i projekte koji me inspiriraju. Plan mi je nastaviti rasti, stvarati i ispunjavati godinu radom koji me veseli. I, naravno - što više smijeha, jer to je moj najvažniji plan svake godine.