FOTO Vlasnik Sokol Marića uživa u ljubavi s 40 godina mlađom Kolumbijkom koja dolazi iz poznate obitelji

Da ljubav zaista ne poznaje nacionalne, dobne ni bilo koje druge granice dokaz su Zlatko Marić i njegova 40 godina mlađa supruga Valentina Echeverri. Vlasnik zaštitarske tvrtke Sokol Marić i mlada Kolumbijka u bračnu luku su uplovili u lipnju prošle godine na otočju Turks i Caicos. Marić, kojem je ovo druga supruga, je potvrdio ovu sretnu vijest i otkrio kako su zapravo imali dva vjenčanja, a prvo je bilo u Bogoti. Nakon vjenčanja u mladenkinoj domovini vratili su se na Turks i Caicos, gdje se odvilo i drugo vjenčanje na koje su stigli i Marićevi sinovi, snaha, unuče i prijatelji iz Zagreba.

Ovo otočje nije odabrano slučajno za veliku svadbenu zabavu, jer Marić ovdje ima kompleks vila koje iznajmljuje. Na Turks i Caicos dolazi već 15 godina te na ovom otočju živi veći dio godine. – U vili se nastavila proslava. Valentina i ja smo sretni što su oba vjenčanja dobro prošla. Sve je bilo lijepo organizirano i naši gosti su se, kao i mi, odlično zabavili – rekao je zadovoljno Marić koji otkriva i kako njegova supruga dolazi iz poznate i imućne kolumbijske obitelji te da su među uzvanicima na njihovu vjenčanju bili i premijer i članovi vlade otočja Turks i Caicos.

FOTO Vlasnik Sokol Marića prošle se godine oženio 40 godina mlađom Kolumbijkom, pogledajte kakva je bila atmosfera na vjenčanju

– Na vjenčanje su stigli i prijatelji koje sam stekao na otočju u 15 godina, ali i prijatelji iz Hrvatske. Naravno, došli su i moji sinovi – kazao je Marić. Pohvalio se kako su mu pristigle i brojne čestitke ovim povodom te da su mu čestitali čak i slavna Rihanna, Jennifer Lopez, reper Drake, Maluma, ali i brojni nogometaši i košarkaši. Zlatku Mariću ovo je drugi brak, a iz prvog braka sa suprugom Lidijom ima sinove Kristiana i Dominika.

Prije nekoliko godina mediji su pisalo kako Marić u Karipskom otočju posjeduje kompleks od tri vile te kako ih godinama iznajmljuje prijateljima i turistima, a dnevni najam vile tada je iznosio oko 10 tisuća eura. Prvi susjedi su mu glumac Bruce Willis, glazbenik Keith Richards i modna dizajnerica Donna Karan. Jedna od njegovih slavnih gošća bila je Kylie Jenner, koja je ondje proslavila 19. rođendan.