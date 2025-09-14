Naši Portali
LJUBAV BEZ GRANICA

FOTO Vlasnik Sokol Marića uživa u ljubavi s 40 godina mlađom Kolumbijkom koja dolazi iz poznate obitelji

VL
Autor
Vecernji.hr
14.09.2025.
u 17:57

Marić, kojem je Valentina Echeverri druga supruga, je potvrdio ovu sretnu vijest i otkrio kako su zapravo imali dva vjenčanja, a prvo je bilo u Bogoti. Nakon vjenčanja u mladenkinoj domovini vratili su se na Turks i Caicos, gdje se odvilo i drugo vjenčanje na koje su stigli i Marićevi sinovi, snaha, unuče i prijatelji iz Zagreba.

Da ljubav zaista ne poznaje nacionalne, dobne ni bilo koje druge granice dokaz su Zlatko Marić i njegova 40 godina mlađa supruga Valentina Echeverri. Vlasnik zaštitarske tvrtke Sokol Marić i mlada Kolumbijka u bračnu luku su uplovili u lipnju prošle godine na otočju Turks i Caicos. Marić, kojem je ovo druga supruga, je potvrdio ovu sretnu vijest i otkrio kako su zapravo imali dva vjenčanja, a prvo je bilo u Bogoti. Nakon vjenčanja u mladenkinoj domovini vratili su se na Turks i Caicos, gdje se odvilo i drugo vjenčanje na koje su stigli i Marićevi sinovi, snaha, unuče i prijatelji iz Zagreba. 

Ovo otočje nije odabrano slučajno za veliku svadbenu zabavu, jer Marić ovdje ima kompleks vila koje iznajmljuje. Na Turks i Caicos dolazi već 15 godina te na ovom otočju živi veći dio godine.  – U vili se nastavila proslava. Valentina i ja smo sretni što su oba vjenčanja dobro prošla. Sve je bilo lijepo organizirano i naši gosti su se, kao i mi, odlično zabavili – rekao je zadovoljno Marić koji otkriva i kako njegova supruga dolazi iz poznate i imućne kolumbijske obitelji te da su među uzvanicima na njihovu vjenčanju bili i premijer i članovi vlade otočja Turks i Caicos. 

FOTO Vlasnik Sokol Marića prošle se godine oženio 40 godina mlađom Kolumbijkom, pogledajte kakva je bila atmosfera na vjenčanju
– Na vjenčanje su stigli i prijatelji koje sam stekao na otočju u 15 godina, ali i prijatelji iz Hrvatske. Naravno, došli su i moji sinovi – kazao je Marić. Pohvalio se kako su mu pristigle i brojne čestitke ovim povodom te da su mu čestitali čak i slavna Rihanna, Jennifer Lopez, reper Drake, Maluma, ali i brojni nogometaši i košarkaši. Zlatku Mariću ovo je drugi brak, a iz prvog braka sa suprugom Lidijom ima sinove Kristiana i Dominika. 

Prije nekoliko godina mediji su pisalo kako Marić u Karipskom otočju posjeduje kompleks od tri vile te kako ih godinama iznajmljuje prijateljima i turistima, a dnevni najam vile tada je iznosio oko 10 tisuća eura. Prvi susjedi su mu glumac Bruce Willis, glazbenik Keith Richards i modna dizajnerica Donna Karan. Jedna od njegovih slavnih gošća bila je Kylie Jenner, koja je ondje proslavila 19. rođendan.

Gabrijela Žalac udala se za srednjoškolsku ljubav i rodila u ranim godinama, muž zbog nje vrijeđao novinare
Avatar Aurel
Aurel
18:59 14.09.2025.

Ovu ISTU vijest objavili ste i prije godinu dana. Vrhunsko novinarstvo

GL
glištun
19:27 14.09.2025.

Da i !?

