Naša glumica otkrila kako ju je zaprosio suprug: Odglumio si tad paniku i tugu jer kao 'nije ti palo to na pamet'

Naša svestrana umjetnica, operna pjevačica, glumica i umjetnička ravnateljica kazališta Mala Scena, Buga Marija Šimić Milošev, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, no ovoga puta ne novom ulogom ili projektom, već izuzetno osobnom i romantičnom pričom koja stoji iza njezinih zaruka sa suprugom Matejem Miloševim. Naizgled običan dan kupovine pretvorio se u avanturu koja je promijenila njihove živote, a Buga je sada, godinu dana kasnije, podijelila tu simpatičnu i pomalo filmsku anegdotu koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Njezina objava brzo je prikupila brojne lajkove i komentare pune divljenja, potvrđujući da su iskrene emocije i spontani trenuci ono što publika najviše cijeni.

U opisu ispod niza fotografija koje odišu ljubavlju i srećom – uključujući sliku nježnog cvijeća, zaljubljenog para naizgled na nekoj predivnoj primorskoj lokaciji, idiličan pogled na more te krupni plan njezine ruke s prstenjem – Buga je detaljno opisala kako je tekao taj nezaboravni dan. "5 mjeseci nakon što smo počeli išli smo kupiti novi veš, a izašli s prstenjem," započela je svoju priču, odmah dajući naslutiti da se radi o nečemu nesvakidašnjem.

"Hodali smo shopping centrom i ti si ispalio 'ajmo malo vidjet prstenje'. Ja sam umirala od smijeha," nastavila je Buga, dočaravajući spontanost trenutka koji je uslijedio. Odluka o odabiru zaručničkog prstena bila je jednako nekonvencionalna. "Odabrala sam si sama zaručnički prsten, a onda smo ugledali vjenčano prstenje pa smo i to išli probat 'kad smo već tu'." Ovaj simpatičan i opušten pristup važnom životnom koraku izazvao je čuđenje i kod same prodavačice. "Kad su nas pitali 'kad je datum svadbe?' rekli smo da ne znamo. Prodavačica je rekla da u životu nije doživjela da netko kupuje zaručnički prsten i vjenčano prstenje isti dan, a ni ne zna datum svadbe. Mi smo se i dalje samo smijali."

No, anegdote tu ne staju. Bugin suprug Matej pokazao je i dozu praktičnog humora. "Ti si rekao da na moj prsten ugraviraju moj broj mobitela za slučaj da ga izgubim. Znala sam da ti je jasno u što se upuštaš," napisala je Buga, dajući naslutiti da je njezina zaigrana priroda dobro poznata njezinom odabraniku. Prsten je, kako kaže, danima stajao na stolu, a ona se "pravila da ne gleda," iako je zasigurno s nestrpljenjem iščekivala trenutak kada će zasjati na njezinoj ruci.

Sama prosidba, iako je uslijedila nešto kasnije, bila je jednako posebna, unatoč Buginoj šaljivoj inicijativi. "U zafrkanciji sam na putu pitala jesi li uzeo prsten, kad već idemo na more možda bi bilo lijepo da me na moru zaprosiš." Matej je, čini se, majstor glume jednako kao i njegova supruga. "Odglumio si tad paniku i tugu jer kao 'nije ti palo to na pamet' bolje od ikog." Iako su o braku, kako Buga navodi, razgovarali i ranije, "Iako si me to pitanje pitao 10 puta prije, i dalje je 'taj' put bilo savršeno."

Objava je zaokružena emotivnom porukom koja slavi njihovu ljubav i zajednički put: "Godinu dana od tad, puno tog je različito. Ali broj telefona, smijeh i prsten su isti." Ova rečenica posebno dobiva na težini kada znamo da su Buga i Matej u međuvremenu, u srpnju 2024. godine, uplovili u bračnu luku, a krajem iste godine postali su i ponosni roditelji sina. Njihova ljubavna priča, koja je započela spontanom kupovinom prstenja, sada je obogaćena novim, najljepšim poglavljem.

