Najveći zavodnici svih vremena (2): Kako je drvosječa zaludio Hollywood

Vjerojatno najpoznatiji filmski zavodnik iz zlatnog doba Hollywooda ostat će generacijama u sjećanju kao Rhett Butler iz “Zameo ih vjetar”.

Posljednja rečenica koju je izgovorio u filmu “Iskreno, draga moja, baš me briga” jedna je od najpoznatijih rečenica u povijesti filma. No, osobenjaku kakav je bio, njemu osobno taj se film nikad nije posebno sviđao i nazvao ga je “ženskim filmom”. U svojih 59 godina života Clark Gable oženio se pet puta, no broj žena koje je na svojem zvjezdanom putu osvojio bio je neusporedivo veći.

U svijet filma, dotad drvosječa i prodavač kravata, zakoračio je sa samo 17 godina zahvaljujući, dakako, jednoj ženi.

Bila je to glumica Laura Hope Crews koja je brzo uočila njegov dar za glumu, no pravi prodor na kazališne daske mogao je zahvaliti intendantici kazališta u Portlandu Josephine Dillon koja se smrtno zaljubila u njega i platila da mu se poprave zubi te dotjeraju stil i držanje tijela. Provela je dosta vremena trenirajući njegov prirodno visok glas, a nakon rigorozne obuke 14 godina starija Dillon postaje njegovom ženom, ali i menadžericom s kojom 1924. zajedno odlazi u Hollywood.

Ondje će, zbog snažnog glasa i pojave, dobivati uloge razbojnika u vesternima. Gableov prvi brak nije potrajao: razveo se od Josephine Dillon, da bi se samo nekoliko dana kasnije oženio 17 godina starijom glumicom Marijom Franklin Prentiss Lucas Langham, no brak koji je od početka bio greška potrajao je samo osam godina.

U tih osam godina Gable osvaja Hollywood svojim glumačkim ostvarenjima, a nakon scene vođenja ljubavi s Jean Harlow u filmu “Red Dust” postao je MGM-ova najveća filmska zvijezda.

Magnet za žene, pritom je osvajao i najpoznatije filmske dive onog vremena.

No, sve je to bila uvertira za ljubavnu priču Clarka Gablea i Carole Lombard. Treći brak bio je najsretnije razdoblje njegova života. Upoznali su se na setu dok je Lombard još bila u braku s glumcem Williamom Powellom i ubrzo su postali nerazdvojni. Posljednjeg dana snimanja filma Gable je svojoj kolegici poklonio par baletnih papučica i karticu na kojoj je pisalo: “Za pravu primadonu.” Ona mu je uzvratila poklonom – velikom šunkom u koju je zataknula njegovu fotografiju.

Lombard mu je davala stabilnost koje mu je ranije nedostajalo i zadovoljstvo obiteljskog života na ranču od kojeg su sagradili dom okruženi kokošima, konjima, mačkama i psima, a svoje dane provodili jašući i loveći ribu. Tražeći godinama savršenu ženu, koja će ga voljeti zbog onoga što on jest, a ne zato što je Clark Gable, glumac je sve što je želio pronašao upravo u Carole Lombard.

Ljubav, kakvu je dotad tek igrao u filmovima, za njih je postala stvarna, no završila je tragično nakon samo tri godine braka. Carole Lombard poginula je u avionskoj nesreći vraćajući se s majkom s turneje prodaje ratnih obveznica. Smrt voljene žene nikada nije prebolio: odao se alkoholu, prijavio u vojsku, a ostatak života proveo je tražeći neku nalik Carole Lombard. No njezino mjesto nijedna žena nije uspjela zauzeti, iako se još dva puta ženio.

Clark Gable sa svojom se najvećom ljubavi ponovno sjedinio 16. kolovoza 1960. godine, kada je preminuo od posljedica srčanog udara. Njegova posljednja supruga Kay Williams znala je koliko je volio Carole Lombard, stoga ga je odlučila pokopati s njom u istoj grobnici na groblju u Glendaleu.

Visok svega 173 centimetra, nesavršenih crta lica, s ožiljkom na usni, Humphrey Bogart nije bio tipičan filmski ljepotan, no osvajao je velikom karizmom utjelovivši likove poput špijuna, vojnika, gangstera, kapetana ili znanstvenika. U jednoj od novijih biografija navodi se da je taj slavni glumac imao nezaustavljiv seksualni apetit i da je spavao s više od tisuću žena, među njima i s nekima od najpoželjnijih žena svoga doba – Bette Davis, Jean Harlow, Marlene Dietrich i Ingrid Bergman. Bogart se prvom suprugom, glumicom Helen Menken oženio 1926. unatoč njezinim brojnim lezbijskim avanturama. Nerijetko se Bogart s njom “natjecao” u osvajanjima pa su ponekad oboje naganjali istu ženu, stoga je brak potrajao samo godinu dana.

I u braku sa svojom drugom suprugom, glumicom Mary Phillips, bio je duboko nesretan, a u to je vrijeme postao i impotentan, zbog čega je sumnjao u svoju muškost. “Da samo Mary nije pogoršavala stvari. Kad ne bih uspio, ona bi mi se rugala i ismijavala me. Bilo bi bolje da se nikad nisam oženio njome”, navodno je Bogart rekao prijatelju. Također navodno, njegova žena otvoreno je inzistirala na održavanju svojih veza s prijašnjim ljubavnicima, a noć uoči vjenčanja 1928. spavala je s Bogartovim prijateljima, što je nazvala “poklonom za oproštaj”.

Nakon devet godina braka sljedeće se godine vjenčao s Mayo Methot koja ga je jednom prilikom ubola mesarskim nožem. Ovo uzajamno mrcvarenje potrajalo je čak sedam godina. Nakon tri nesretna braka Bogart je konačno 1944. sreo ljubav svog života. Zvijezda “Casablance” 19-godišnju Lauren Bacall upoznao je na setu filma “Imati i nemati”.

Ubrzo se i zaljubio. Kad je njezina majka doznala da je u vezi s 25 godina starijim Bogartom, poludjela je. Smatrala je da nije u redu da je s “ostarjelim, oženjenim alkoholičarom”, no kemija među njima bila je tako snažna da se nisu ni osvrtali. Čim se Bogart razveo, vjenčali su se, a godinu poslije dobili sina Stevieja. Zajedno su glumili u još tri filma, a 1952. dobili kćer Leslie.

“Drhtala bih samo kad bih ga pogledala. Kad bi uzeo moju ruku, osjetila bih trnce; njegova je ruka bila topla, zaštitnička i puna ljubavi. Bio je moj mentor, učitelj i ljubav mog života. Sjećam se svake riječi koju mi je rekao”, rekla je poslije Bacall. Par je često razmjenjivao ljubavna pisma.

“Nikad nisam vjerovao da bih opet mogao voljeti jer toliko stvari mi se dogodilo da sam se bojao ljubavi. Sad se bojim da ćeš postati nestrpljiva i da ću te izgubiti, ali čak i da se to dogodi, ne bih te prestao voljeti. Ti si moja posljednja ljubav i do kraja života voljet ću te, paziti i biti spreman pomoći ti”, napisao joj je Bogart, a svojim je prijateljima rekao da je to prvi brak koji ga je usrećio.

U braku dugom 13 godina s Lauren Bacall ostao je do smrti. U dobi od 57 godina umro je od raka.

Poznat je po svojoj rečenici: “Svi žele biti Cary Grant. Čak i ja želim biti Cary Grant.” No, život velikog zavodnika bio je daleko od sretnog i spokojnog. Štoviše, u novom dokumentarcu o njegovu životu, koji je premijerno prikazan na filmskom festivalu u Cannesu prošlog proljeća, otkriveni su mnogi tragični detalji iz njegova života.

Odrastao je s ocem alkoholičarom i majkom koja nije mogla prežaliti smrt prvog sina, Caryjeva brata, koju je sama nehotice skrivila. Prije nego što će skončati u psihijatrijskoj klinici, majka je prema njemu bila prilično hladna, što je zasigurno utjecalo na njegov odnos sa ženama. Njegove supruge i ljubavnice pričale su kako Grant nije znao kako primiti ljubav niti kako je dati.

Pet puta je bio u braku, prvi put s glumicom Virginijom Cherrill, koja ga je napustila nakon samo sedam mjeseci.

“Moja posesivnost i strah da ju ne izgubim dovela je upravo do toga”, priznao je Grant nakon razvoda, kada ga je bivša žena optužila i za obiteljsko nasilje. Drugi brak s Barbarom Hutton, bogatom nasljednicom, trajao je tri godine jer je “kasno shvatio da nemaju ništa zajedničkog te da je uopće ne razumije”. U te tri godine snimio je pet filmova samo da izbjegne druženje s njezinim prijateljima.

Gospođa Grant broj tri bila je Betsy Drake, nimalo oduševljena time što joj je suprug velika zvijezda. No, za 19 godina mlađu Betsy, imao je samo lijepu riječ. “Ona je bila dobra za mene. Učila me novim stvarima i poticala da shvatim samoga sebe”, rekao je Grant prešućujući tada da ga je upravo ona nagovorila da probaju LSD kako bi on izliječio svoju tjeskobu. No, ni drogiranje nije spasilo njegov brak s Betsy, pa se četvrti put oženio glumicom Dyan Cannon, koja je bila 33 godine mlađa od njega.

U braku koji je trajao samo tri godine dobili su kći Jennifer. Zbog nje je, u dobi od 62 godine, otišao u mirovinu kako bi joj priuštio lijepo djetinjstvo. Međutim, jedan od recentnijih dokumentaraca “Žene koje je svlačio” propituje takvu reputaciju, provlačeći tezu o njegovoj homoseksualnosti.

U filmu se navodi kako je glumac bio previše blizak s kolegom Randolphom Scottom, s kojim je dvanaest godina dijelio dom – više no s ijednom ženom.

Autori tvrde da je Grant bio u dvije ozbiljne veze te da istinu nikad nije otkrio zbog homofobne industrije u kojoj je radio. Redatelj dokumentarca, Australac Gillian Armstrong izjavio je da je Grant osjećao pritisak da bude ukalupljen u normalan, uobičajen život.

Na takve glasine Grant je opetovano tvrdio kako nije homoseksualac iako ga je zabavljalo to što su neki mislili da jest, no o tome da mu ta tema nije uvijek bila zabavna, svjedoči i podatak da je takve tračeve pokušao ugušiti i sudskim tužbama.

“Cijeli život pokušavao sam ostaviti radničko dijete iz Bristola iza sebe i postati hollywoodski zavodnik, kako me je cijeli svijet shvaćao”, kazao je Grant, koji je bračnu sreću potražio i peti put, ovaj put s Barbarom Harris, s kojom je ostao do smrti 1986., od posljedica moždanog udara.

