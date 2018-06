Zemlja kultnih filmaša, seksi glumica i glumaca

Još se sjećamo 1992. Došli su umjesto izbačene krnje Jugoslavije, bez ozbiljnih priprema. I postali europski prvaci na prvenstvu u Švedskoj gdje su u finalu svladali Njemačku s 2:0.

Henrik Larsen, Kim Vilfort, Lars Elstrup, John Jensen i ekipa, bez braće Laudrup, iznenadili su sve, bila je to najveća sportska senzacija 90-ih uz osvajanje također europske krune, ali u košarci, “rekreativaca” iz Njemačke godinu dana kasnije.

Iako takvom uspjehu Danci nisu više došli previše blizu, ne treba se tome čuditi, nije to sasvim slučajno. Kada pogledate popis svjetski poznatih Danaca kao i stvari u kojima Danska prednjači kao nacija, shvatite da se radi o ne tako običnom narodu.

Kultni bubnjar Metallice

Primjerice, bubnjar kultnog benda Metallica, Lars Ulrich, Danac je. Za takvo pronošenje slave danskog naroda prošle je godine dobio i titulu viteza od kraljice Margrethe II. Nije to, naravno, od kulture sve.

Pomniji poznavatelji filmova s posebnim će oduševljenjem govoriti o Larsu von Trieru, kultnom danskom redatelju koji je sa svojom produkcijskom kućom Zentropa Films prodao 350 milijuna karata za svoje filmove te je pokupio sedam nominacija za nagradu Oscar u 25 godina.

Nerijetko će Trier granice pomicati na najprovokativnije načine, kao s Nimfomankom koji je kritika proglasila čistom pornografijom unatoč sudjelovanju i takvih zvijezda poput Ume Thurman ili Willema Dafoea. Pogotovo su Danci uspješni na filmu.

Nedavno smo čitali vijest o tome da je Brigitte Nielsen rodila u 54. godini peto dijete. I Brigitte, koju smo upoznali po partnerstvu sa Sylvesterom Stalloneom u filmu Cobra, u vrijeme kada se ta suradnja odnosila i na druga polja. Ne može se Slyja ništa kriviti, Brigitte Nielsen i danas je sinonim za atraktivnu pojavu i nešto bogatije atribute.

Njezina prezimenjakinja Connie ima nešto uspješniju karijeru. I ta atraktivna Dankinja prošla je školu Larsa von Triera, također u Nimfomanki, no puno smo je bolje upoznali u Gladijatoru kao partnericu Russella Crowea. Le Chiffre u 21.

Bondu Casino Royale i Galen Erso u Rogue One: Priča iz Ratova zvijezda ista je osoba – Mads Mikkelsen, vrlo cijenjeni danski glumac.

Njegova je bogata karijera počela 1996. godine zajedno s karijerom također cijenjenog danskog redatelja Nicolasa Windinga Refna s filmom Diler u kojem se opisuje kopenhagensko podzemlje u kojem glavnu riječ ima – srpska mafija. Film će doživjeti i dva nastavka. Mikkelsen je više puta proglašavan za najseksepilnijeg Danca, a nositelj je i dvije viteške titule, jedne danske i jedne francuske.

Danac iz Igre prijestolja

Ne treba posebno naglašavati da se u nas Igra prijestolja gleda u ogromnim brojevima, a da kod mnogih lik Jaimeja Lannistera izaziva ovakve ili onakve emocije. Pa Nikolaj Coster-Waldau, koji tumači Jaimejev lik, također je Danac.

Osim što je atraktivan pojavom, Nikolaj ima i zanimljiv obiteljski život, oženjen je za Nukaku, grenlandsku glumicu i pjevačicu. Coster-Waldau veliki je štovatelj kulture svojeg naroda pa je pristao biti glasom iza Postojanog kositrenog vojnika, jedne od priča Hansa Christiana Andersena koja će još jednu inkarnaciju doživjeti kroz aplikaciju GivingTales gdje Andersenove priče prepričavaju i imena poput Ewana McGregora, Stephena Fryja, Joan Collins, Michaela Cainea pa i pokojnog Rogera Moorea, između ostalih.

Kulturalne posebnosti Danske vidjet će se i u njezinu glavnom gradu Kopenhagenu koji je danas u tom smislu rame uz rame Barceloni ili Amsterdamu. Uz poznate muzeje Nationalmuseet ili Ny Carlsberg Glyptotek gdje se nalaze djela Moneta, Renoira, Cezannea, Van Gogha i Toulouse-Lautreca, treba posjetiti i Statens Museum for Kunst, nacionalnu galeriju u kojoj su djela Rubensa, Rembrandta, Picassa...

No, bit će i onih koji će željeti vidjeti Freetown Christiania, jedinstveno mjesto u Europi, skvotersko naselje koje je 1971. samo sebe proglasilo autonomnim anarhičnim područjem. Sve do prije 15-ak godina ondje je bila dopuštena i trgovina kanabisom. Država je regulirala i neke druge životne sfere, no još se radi o mjestu koje vrijedi vidjeti.

Danska je izuzetno napredna država. Od vjetroelektrana dobiva se 44,6 posto od ukupnih potreba za električnom energijom (otok Samso prvi je u svijetu energetski samodostatan), vodeća je po različitim indeksima koji mjere očuvanje klimatskih uvjeta. Tako je u Danskoj napravljen i najekološkiji kontejnerski brod, a možda će se netko sjetiti i mobitela DanCall koji su bili među prvima koji su korišteni.

Danske su farmaceutske kompanije vodeće i po preparatima za tretiranje dijabetesa. No, nije nogomet jedini sport u kojem su Danci uspješni. Caroline Wozniacki bila je svjetski broj jedan u tenisu, mnogima i prva po ljepoti. Isplati se, Forbes je već 2011. izmjerio da je Caroline bila druga po dohodovnosti sportašica svijeta.

Njezinu atraktivnom izgledu nisu odoljele ni zvijezde poput golfera Roryja McIlroya, a moglo bi se zaključiti i da se sadašnji dečko David Lee, NBA prvak s Golden State Warriorsima, zbog nje ostavio košarke.