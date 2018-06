Draže mi je snimati film u Dugom Selu nego u Hollywoodu

U karijeri je snimao desetke filmova i serija, a među istaknutim ulogama je i ona u filmu “Paklena četvrt” iz 1978. gdje je glumio brata Sylvestera Stallonea, a bio je i partner Antonija Banderasa u filmu “Kraljevi mamba” iz 1992.

Četiri je puta bio nominiran za nagradu Zlatni globus i dva puta za Emmy, a 1996. ga je i osvojio, i to za ulogu u filmu “Gotti”. A sada je poznati američki glumac Armand Assante Hollywood zamijenio – Dugim Selom. Ondje posljednjih pet dana glumi u novom filmu poznatog hrvatskog filmskog redatelja Jakova Sedlara, a priznaje da mu je u Hrvatskoj ljepše nego u Hollywoodu.

Stručnjak za naglaske

– Šećem svaki dan Dugim Selom i oduševljen sam, jako je mirno, a priroda je predivna. Iako volim raditi u Hollywoodu, nikad me nije privlačio život ondje jer je tempo jako ubrzan. Imam veliko imanje u blizini New Yorka, a dugo sam ondje imao konje, krave i druge životinje. To je život kakav mi se sviđa i zato mi odgovara Dugo Selo.

Što je najvažnije, osjećam se jako dobrodošao ovdje – kaže 68-godišnji glumac koji se u slobodno vrijeme bavi i glazbom, a ljubav prema pisanju pjesama naslijedio je od majke. Nada se da će jednog dana izdati album, no za sada mu je gluma na prvome mjestu, snima diljem svijeta, a u posljednje ga vrijeme posebno zanima rad s redateljima na neovisnim filmovima.

Iako mu je ovo prvi boravak u Dugom Selu, u Hrvatskoj je bio već puno puta, a kaže da se u našu zemlju zaljubio na prvi pogled.

– Prvi put kada sam došao, rekao sam da bi cijelu vašu obalu trebalo zaštititi kao svjetsku baštinu. To nema puno zemalja na svijetu i to treba čuvati. A jedino što je ljepše od hrvatske prirode su hrvatske žene – ističe kroz smijeh Assante koji je nedavno imao još jedan hrvatski angažman surađujući s redateljem Antunom Vrdoljakom na filmu “General” o Anti Gotovini. Sedlarova “Hrvatska trilogija”, čiji se prvi nastavak “Utakmica” sada snima u Dugom Selu, govori pak o hrvatskim braniteljima, no unatoč tome Assante priznaje da ne zna puno o ratovima na tlu Hrvatske.

– Posao glumca jako je intenzivan, radni je tempo žestok, posebice u Americi. Snima se danima bez prestanka i u takvim je uvjetima teško naučiti sve o svakoj ulozi. Ponekad se osjećam poput “padobranca” koji mora odjednom ući u neku temu, ali je važno saživjeti se sa scenarijem i uspjeti prenijeti poruku – govori Armand Assante kojemu u pripremi za uloge na ruku ide to što ga se smatra “stručnjakom za naglaske”.

– Majka mi je bila Irkinja, otac Talijan, a u zgradi u New Yorku u kojoj sam odrastao živjelo je puno doseljenika u SAD iz cijelog svijeta, bilo ih je i iz Jugoslavije, Rusije... – prepričava Assante koji je do sada naučio i malo hrvatskog jezika, a prvo što je naučio jest: “Ja volim Hrvatsku“.

Već poznaje sve bregove

U prvom dijelu Sedlarove “Hrvatske trilogije” koji trenutačno snima Assante glumi okrutnog zapovjednika u jednom mađarskom logoru, a smatra da je riječ o filmu koji će jako dirnuti gledatelje. Osim spomenute “Utakmice”, u trilogiju se ubrajaju i njezini nastavci “Duhovi” i “Rekvijem”, a tema koja povezuje sva tri dijela samoubojstva su hrvatskih branitelja.

– To je jako žalosna tema koja, po mojem mišljenju, nije dovoljno obrađena, a alarmantni su podaci da si je život oduzelo 3017 branitelja te 156 njihovih supruga i 52 njihove djece. U filmu prenosimo niz priča koje su inspirirane stvarnim životima sve od 1944. godine do danas – objašnjava Jakov Sedlar te dodaje kako bi ta trilogija trebala biti završena do kraja 2018.

U projektu sudjeluje više od 90 glumaca, od poznatih poput Anje Šovagović, Andreja Dojkića i Nikše Kušelja do novih imena kao što su Bernard Tomić, Luje Kunčević, Roko Prokić... Jaka je i međunarodna ekipa, u kojoj se, osim Assantea, izdvajaju i Caspar Philippson koji je igrao Johna Kennedyja u filmu “Jackie” s Natalie Portman te Milton Welsh iz “Hotela Budapest”. U filmu je i Inva Mula, albanska pjevačica koja se proslavila u “Petom elementu”.

– Svi koji su došli snimati u Dugo Selo oduševljeni su lokacijom. Švicarski glumac Philippe Reinhardt svaki dan trči 25 kilometara i već zna sve bregove – govori Sedlar kojemu je ovo prvi put da ondje snima.

– Dosad sam samo prolazio Dugim Selom i ponekad popio kavu. Ali zapravo je to grad koji ima fenomenalne predispozicije za sjajan filmski set. U Hrvatskoj se puno snima na moru, ali i kontinent ima bisere – ističe Sedlar, a dugoselski gradonačelnik Nenad Panijan ne krije oduševljenje što se u Dugom Selu prvi put snima jedan tako veliki filmski projekt. Želja mu je u gradu otvoriti filmski studio, da krene stopama Dubrovnika, pa da jednoga dana postane i hrvatski Hollywood.