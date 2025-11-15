Na svom novom albumu 'Here For It All' malo je 'promijenila ploču' i priču, a i glazbu

Možda je dolazak novih, samouvjerenih pop zvijezda poput Billie Eilish, Taylor Swift i Miley Cyrus potaknuo i Mariah Carey da "promijeni ploču", a i priču i glazbu na svom novom albumu "Here For It All". Dakako, nije Mariah Carey nipošto bila bez samouvjerenosti - davali su joj je milijuni prodanih albuma i komercijalni uspjeh vodeće pop zvijezde - ali kad čujete novi album, shvatit ćete da je ipak malo "promijenila ploču". Nekada "uredna" pop zvijezda sada će u tekstovima pjesama uvrstiti i kritike "bivših" - ove godine razišla se s koreografom Bryanom Tanakom - i iskazivati zajedljivost i borbenost koje ranije nisu bile prve na popisu karakteristika kad ste pomislili na Mariah Carey. Uostalom, netko čija je pjesma "All I Want For Christmas Is You" najemitiranija predbožićna pjesma svake godine, i tako godinama, morala je biti svima simpatična.

Sada (joj) je toga, čini se, pomalo dosta, pa njen prvi album nakon sedam godina - zadnji je bio "Caution" - djeluje kao kakav-takav rez ili pomak u karijeri, s temama oslobađanja, prihvaćanje sebe, pronalaženja snage kroz teškoće, te ravnoteže između pozicije pop-R&B zvijezde i Mariah Carey majke i umjetnice, da ne velimo više žene i majke, a malo manje "kraljice". Nije to zasigurno poput komentara "duševnih boli" kakve danas nalazimo svuda po svijetu, ali pokazuje da je i Mariah Carey u stanju vratiti realnost u svoj često konfekcijski pop izričaj. Objavljen pod njezinim vlastitom etiketom u suradnji s nezavisnom kompanijom Gamma, dodatno naglašava želju za samostalnošću i igrom po vlastitim, malo osobnijim pravilima. Carey je u intervjuima najavila da je album posljedica refleksije posljednjih desetak godina života, majčinstva, osobnih promjena i drugačijih glazbenih iskustava. Za album se vratila suradnji s dugogodišnjim suradnikom L. A. Reidom kao izvršnim producentom, s kojim je radila na izdanjima poput "The Emancipation of Mimi" (2005) i "Memoirs of an Imperfect Angel" (2009). Jedanaest pjesama, među kojima su i najavni singlovi "Type Dangerous" i "Sugar Sweet", zvukom su kombinaciju karakterističnih balada, modernog R&B-ja, ali im teme i produkcijski zaokret daju okus blage različitosti spram prošlih izdanja..

Pogotovo u vokalima koji ne streme visinama po ljestvicama, nego se namjerno služe taktikom fingiranja pomalo "potrošenih glasnica" u nižim registrima - iako je Carey još uvijek sjajna pjevačica - kroz album proviruju životna iskustva kakva ranije nisu povezivana s Carey. "Malo više mira", ili "malo više ove verzije mene danas", neka su od pojašnjenja autorice koja na albumu surađuje s imenima poput Andersona.Paaka ("Play This Song"), Kehlani i Shenseea ("Sugar Sweet") i gospel legendama The Clark Sisters ("Jesus I Do").

Pa i prema press-najavama označava novu fazu u karijeri, ne samo nastavak, nego osvježenje poput "mosta" između prošlosti i sadašnjosti, u kojoj u ravnotežu dovodi legendarne vokalne akrobacije s intimnijim, zrelijim tekstovima. Možda bi se zbog toga mogao više dopasti Novim slušateljima, pa je i mene koji je ne pratim redovito, ugodno iznenadio.

Znamo li za ponor vrijednosti koji je nastao u američkom R&B odjeljku od osamdesetih naovamo, a Mariah Carey predstavljala je gornji dom i najkomercijalniji odjeljak američke plesne pop glazbe, ovakvi pomaci dobro su došli. Jer, znala je ona zbog golemog uspjeha nenamjerno pogrešno utjecati i na domaću scenu. Sjetimo se situacije na domaćem terenu gdje su mnoge pjevačice neuspješno željele glumiti Whitney Houston ili Mariah Carey, no, pokazala se stara istina da su za R&B i soul potrebne emocije i strast, a ne afektiranje. Upravo su emocije i uvjerljivost nedostajale najvećem broju odslušanih domaćih izvođača koji su redovito pokušavali svirati svirati i pjevati nešto što je na koncu ispalo "soul bez duše" i "ritam bez bluesa".

Zanemarimo li kritičarske prigovore ili razlike u ukusima, često se pokazalo da je precrtavanje stranih mehanizama bilo pogubno, pa je veliki dio godišnje domaće produkcije znao, i još uvijek zna, biti klon kurentnih inozemnih uzora. I Mariah Carey imala je svoje uzore i znala ponuditi banalne pop-pjesmuljke, ali je to ipak po rezultatima bila uspješna produkcija iz gornjeg doma američke "donje" klase u usporedbi s povijesnim legendama. Njen "MTV Unplugged" nastup 1992. itekako joj je pomogao u približavanju uzorima, jer je donio samo svirku i vokal bez remetilačkih produkcijskih faktora redovitih singlova i albuma, šarenih videospotova ili uobičajenih kičastih scenskih uprizorenja. Baš tu vidjelo se što sve može, samo kada hoće, a otprilike je tako i danas s albumom "Here For It All" koji na sličan način kao tadašnji MTV Unplugged vraća priču Mariah Carey na nešto izvornije postavke.

Zgodan je podatak da je tada snimano nekoliko unplugged programa isti dan, pa su tog 16. ožujka 1992. u istom televizijskom studiju zabilježena četiri nastupa, Boyz II Men, Joe Public and Shanice i Mariah Carey, da bi Pearl Jam došli na red tek oko ponoći. Unatoč jakoj zimi i čekanju da završi snimanje Mariah Carey, njihova publika satima je čekala na ulazak ispred studija. Suvišno je reći, barem troje od taj dan snimljenih imena bili su ogledni primjer novih uspjeha na velikom američkom, a posredstvom toga i na svjetskom tržištu.

Mariah Carey bila je toliko uspješna i prepoznatljiva da ju je čak i Oliver Dragojević stavio na popis omiljenih mlađih pjevačica, uz Toni Braxton, Marizu i Norah Jones, a pored očekivanijih Carole King i Dusty Springfield. Njena karijera zapravo je od početka zvučala kao pokušaj moderniziranja utjecaja uzora, pri čemu su glas od "pet oktava" i ugodna vanjština bile prilično dobro sredstvo za to postići.

Ukupno, Mariah Carey jedna je od najuspješnijih pjevačica u povijesti popularne glazbe, ponajviše zahvaljujući iznimnom vokalnom rasponu, pa je karakteristična upotreba whistle registra postala njen zaštitni znak i referentna točka za mnoge generacije pjevačica koje su stigle nakon nje. S više od 200 milijuna prodanih albuma, čak 19 singlova koji su dospjeli na broj 1 na Billboardovoj ljestvici, što je veći uspjeh od bilo kojeg solo izvođača u povijesti, mnoge današnje zvijezde, poput Beyoncé, Ariana Grande, Rihanna i H.E.R., često navode baš Mariah kao ključni uzor. Karijeru je započela 1990., a njezin debitantski album uključivao je četiri singla koji su stigli na prvo mjesto Billboardove Hot 100 ljestvice. Tijekom devedesetih slijedili su uspješni albumi "Emotions" (1991), "Music Box" (1993) i "Daydream" (1995), s hitovima poput "Hero", "Without You", "Fantasy" i "Always Be My Baby". U tom razdoblju Mariah je postala globalna superzvijezda i modni simbol, ali i umjetnica koja je redefinirala zvuk suvremenog pop-R&B-a.

Glazbeni uzori bili su joj pomalo predvidljivi, ali sjajni; odrasla je slušajući Arethu Franklin, Stevieja Wondera, Gladys Knight, Donnyja Hathawaya i Minnie Riperton, a upravo od Riperton je preuzela tehniku tonova u visokom, "zviždećem" registru. Iako je utjecaj gospela i soula bio jasan, u njezinom pjevanju čuli su se i utjecaji pop karijera suvremenih zvijezda poput Whitney Houston i Celine Dion. Prva prekretnica u njenoj karijeri dogodila se 1997. s albumom "Butterfly" koji je označio prijelaz iz klasičnog pop-soul izričaja prema suvremenom R&B-u i hip-hop zvuku. Carey je tada počela surađivati s producentima poput Jermaine Duprija, Missy Elliott, Timbalanda i P. Diddyja, a njezina otvorenost prema novim žanrovima postavila je standarde za buduće pop i R&B izvođače. Godine 2005. album "The Emancipation of Mimi" donio joj je povratak na vrh i hitove poput "We Belong Together" i "Shake It Off", a neki ga smatraju jednim od najboljih R&B albuma 2000-ih.

Tijekom karijere surađivala je s brojnim poznatim pjevačima i producentima, a među najpoznatijima su duet s Whitney Houston "When You Believe" iz animiranog filma "The Prince of Egypt" (1998), koji je osvojio Oscara, s Boyz II Men ("One Sweet Day", 1995) koja se zadržala rekordnih 16 tjedana na vrhu Billboardove top-liste, dok je suradnja s Jay-Z-jem "Heartbreaker" (1999.), bila jedna od prvih uspješnih kombinacija pop-dive i hip-hop izvođača. S Justinom Bieberom i Arianom Grande napravila je zajedničke izvedbe blagdanskog klasika "All I Want for Christmas Is You", a upravo nadolazeća božićna sezona potvrdit će vam koliko je neizbježna Mariah Carey na programima radijskih stanica, čak ako i ne marite za takvu vrstu glazbe.