Simona Mijoković: 'Koliko ranjenih dušica se bori protiv Stvoritelja u nerođenom djetetu'

Bivša manekenka Simona Mijoković (38) ponosna je mama petero djece, a na svojim društvenim mrežama svojoj djeci često uputi lijepe riječi. Sada je podijelila fotografiju s najmlađim sinom. Na fotografiji se vidi zadovoljna i nasmijana Simona te bebine nogice. U opisu je napisala tekst kojeg je naslovila: 'Dar života'.

- Koje li je to Otajstvo biti nositeljica Života. Koja li je to Milost kada donosiš Život. Nakon Gabriele toliko puta sam se naslušala od doktora nećeš više biti majka! Prihvati. Najveće rane moga života, smrtni grijesi, lutanja, bezakonja... tada su presudila da se zatvorim Životu. Duboke krvave rane moje prošlosti tada su presudile da nisam bila više otvorena Životu. Ali kada mi je Stvoritelj razbistrio pogled prije 11 godina i šest mjeseci, kada mi je Gospodar Života pokazao što znači otvorenost Životu shvatila sam koliko se knez ovoga svijeta bori protiv Života. Otvorile su mi se ne samo tjelesne oči nego one duhovne! Shvatila sam koliko je kultura smrti zastupana u svijetu. Koliko ranjenih, zarobljenih dušica luta i bori se protiv Stvoritelja u nerođenom djetetu. Koliko duša u strahu zatvaraju se najvećoj milosti - biti Majka, biti Tata = biti roditelji - napisala je, pa dodala:

- Michael je moje peto zemaljsko dijete. Naviješten u moje srce na jednoj svetoj misi 17.3.2021 za oca Lorenza. Ali nije samo on naviješten nego je kroz njega dato mi obećanje da će svaka moja krvava rana biti zacijeljena. Da će moje svjedočanstvo života dobiti puninu. Da s Michaelom (za)počinje ono za što me pripremao svih ovih godina, za što se moje srce u dubokoj molitvi priprema svjedočiti! Za Život, za nerođene, na slavu i hvalu Jedinog Stvoritelja, Jedinog Darivatelja i Jedinog Gospodara Života, za Živoga Boga koji život daruje - napisala je.

Inače, Simona je već u nekoliko objava govorila o svom putu do bivanja majkom malenom Michaelu.

- Često dobivam pitanje kad će svjedočanstvo o Michaelu… Napisano je već, ali bit će objavljeno Božjom milošću i Njegovom svetom voljom kad On to odluči . Ono što sada mogu reći je da na fejsu to neće biti. S trudnoćom i Michaelom Gospodin je učinio nešto potpuno novo! I to su Njegovi biseri koje za sada čuvam u srcu i dijelim samo s najbližim osobama našeg života . Gospodinu se nikad ne žuri i On nikada ne kasni. Sve u Njegovo vrijeme. Ono što me malo ražalostilo jest da mediji pišu kako je moj Michael bio bolestan. Ne mogu pričati o trudnoći i porodu sada jer to su sve biseri Njegovog svjedočanstva, ali ono što mogu sigurno reći jest da je Michael od prvoga dana potpuno zdrava i jaka beba . Snažan momak koji se je unatoč mojoj trudnoći izborio ZA ŽIVOT, Njegovom svetom voljom. Monitor je nosio zbog predostrožnosti jer ipak nismo ušli u deveti mjesec i u termin (37. Tjedan) Amalia Josipa i Zvjezdana ušle su u 9. mjesec (36+1, 36+5) ali isto su nosile monitor u bolnici zbog predostrožnosti srca i disanja. Tako to naši doktori ovdje u Linzu rade i Bogu hvala da je tako! Kad dođeš u bolnicu čeka mamu i bebu potpuna njega, briga, ne treba vam ni pelene, ni odjeća, sve vam daruju u bolnici. A najvažnije što smo Svetu pričest imali svaki dan. Doktori i ja smo se dogovorili da će mi posuditi monitor za doma. Bolnica mi ga je naručila besplatno i dala na korištenje jer sam i ja tu bila mirnija i zbog njega samog. Iako zbog njega nisam spavala jer kad god bi ove moje nogice malo ' jače plesale od grčeva' - Tako bi se i elektrode pomicale, a monitor bi na sav glas zvonio. Bogu hvala sve je prošlo i vratio se Monitorko u Beč da nekom drugom pomogne. Sin moj ljubljeni, uskoro se bliži dan tvog svetog krštenja i ne mogu opisati radost tog svetog dana. Ono što ti svim srcem želi tvoja mama je da se nikad ne bojiš! Kao što je rekao Gospodin mom malom srcu to malo srce govori sad tvom velikom srcu:

'Kad preko vode prelaziš, s tobom je Gospodin ili preko rijeke, neće te preplaviti. Pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti, plamen te opaliti neće.'Jer Božja Riječ je Istina. Ona oslobađa, ona ozdravlja, ona iscjeljuje. Jer Bog tvoj i moj, naš Spasitelj u Svetoj Riječi sve čini novo, Sve čini da život imamo! Jer Život je dragocjen, jer Život je vrijedan, I dok god dišemo Ljubit ćemo Život. Blagoslovljen budi Bog - Stvoritelj , Gospodar i Darivatelj Života, blagoslovljen budi Bog koji opraštaš kad se iskreno pokajemo i grijeha se više ne spominješ, blagoslovljen budi Svemogući Bog! Blagoslovljen budi Bog koji čini sve novo; već nastaje. Zar ne opažate? – napisala je pored fotografije na kojoj se vidi dječakovo stopalo.

