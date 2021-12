Mnogima je u 80-ima bila tiha patnja, a danas tvrde da je ne bi prepoznali: Slavna glumica se potpuno promijenila

Uvjerljivo najpoželjnija plavuša sredine 80-ih bila je Kelly McGillis (64) - zvijezda hit filma "Top Gun" u kojem je odigrala ulogu instruktorie Charlie. Tada je bila seks-simbol, a danas, kažu obožavatelji, izgleda neprepoznatljivo.

Nekad uspješna glumica godinama se pokušala vratiti Hollywoodu, ali joj, kako je jednom prilikom rekla, uloge joj nitko nije nudio jer je odbijala otići na plastične operacije.

U javnosti se rijetko pojavljuje. Nekima ju je teško i prepoznati jer je odlučila da sijedu kosu neće više tretirati bojama, a prestala je brinuti i o kilogramima.

Foto: Profimedia

Posljednji put je višena 2019. godine, a tada je rekla i da ju nitko nije pitao da se pojavi u nastavku filma 'Top Gun' koji će u kina stići iduće godine, a u kojem glumi i Val Kilmer koji zbog raka grla otežano govori.

McGillis je imala i važnu ulogu u filmu "Svjedok" u kojoj je glumio i Harrison Ford, te je zaradila nominacije za Zlatni Globus i BAFTA nagradu.

Kelly se udavala dva puta i ima dvije kćeri s bivšim suprugom Fredom Tilmanom. U intervjuu za "SheWired" 2009. godine priznala je da je lezbijka, a 2010. se vjenčala za Melanie Leis, a već sljedeće godine su se razišle.

Trenutačno održava sate glume u "The New York Studio for Stage and Screen NYS3" u Ashevilleu, Sjevernoj Karolini.

VIDEO Marko Grubnić u društvu Momčila proslavio rođendan: Zagrebom prošetao u neobičnoj kombinaciji