Naša voditeljica pokazala kako nakon teške godine uživa s 25 godina mlađim dečkom: 'Donio mi je ljubav'

Poznata voditeljica emisije "Zagrljaj ljepote", Vjekoslava Rita Bach (52), ušla je u novu 2026. godinu s osmijehom na licu, unatoč izazovima koji su obilježili kraj prethodne godine. Na svom Instagram profilu podijelila je niz fotografija s dečkom, 25 godina mlađim glazbenikom Antoniom Marićem, s kojim je Novu godinu dočekala u slikovitom Herceg Novom. Zaljubljeni par pozirao je na ulicama grada, uz more i u restoranu, a njihova sreća i privrženost vidljivi su na svakoj slici.

U emotivnoj objavi, Vjekoslava se osvrnula na godinu iza sebe, ne skrivajući da je bila teška. "Ispratili smo staru, bila je turbulentna, teška, puna svega... no pamtit ću je po jednom, donijela mi je jedne divne smeđe oči koje su napunile moju dušu i srce ljubavlju", napisala je voditeljica, posvećujući dirljive riječi svom partneru. "A jedino je ljubav i bitna! I da sve nestane, mi imamo NAS. Pred nama je cijeli svijet! Sretna ti nova, ljubavi Antonio Marić, i idemo nadmašiti prethodnu", poručila je optimistično.

Njezini pratitelji odmah su prepoznali iskrenost u njezinim riječima, znajući da se Vjekoslava samo nekoliko dana prije Nove godine suočila s velikim stresom i neugodnošću. Njezina "turbulentna" godina kulminirala je krajem prosinca, kada joj je ukraden voljeni pas, Arya. Samo dan prije Silvestrova, Vjekoslava je proživljavala pravu agoniju nakon što je otkrila da je njezin pas ukraden, a zatim i oglašen na prodaju na internetskom oglasniku. Odmah je reagirala i putem društvenih mreža zamolila za pomoć, objavivši broj mikročipa i fotografije kao dokaz vlasništva. Cijeli slučaj prijavila je policiji i nadležnim inspekcijama, a javno je istaknula kako zna identitet osoba koje su joj oduzele ljubimca, no čeka odobrenje policije za daljnje korake. Ovaj događaj duboko ju je potresao, no podrška javnosti i ljubav partnera dali su joj snagu da s nadom uđe u novu godinu.

Ljubavna priča Vjekoslave i Antonia Marića od početka privlači medijsku pažnju, ponajviše zbog razlike u godinama. Naime, Antonio je od poznate voditeljice mlađi 25 godina. Par se upoznao na snimanju njezine emisije, gdje je Antonio gostovao kao klavijaturist benda Barabe. Uskoro su započeli vezu, a javnosti su je otkrili u svibnju 2025. godine. Antonio je publici poznat i kao sudionik reality showa "Superpar". Za Vjekoslavu, ova je veza došla nakon teškog razdoblja i razvoda prije tri godine, tijekom kojeg je otkrila da je bivši suprug vodio dvostruki život. Danas, uz Antonia, ponovno sija, a njezina sreća nije promaknula ni njezinim pratiteljima. Objavu su preplavili pozitivni komentari i lijepe želje. "Sve najbolje!", "Sretna Nova Vjeka & Tonček", "Srećna nova godina lepi ljudi", samo su neke od poruka podrške koje pokazuju da mnogi navijaju za njihovu ljubav.