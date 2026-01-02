VIDEO Srpski pjevački par prevaren na dočeku Nove godine! Organizator im pobjegao s 40 tisuća eura

Srpski glazbenici te supružnici Đole i Vesna Đogani, prema pisanju tamošnjih medija prekinuli su novogodišnji nastup nakon što nisu, kako su tvrdili, od organizatora koncerta dobili dogovorenu isplatu za nastup. Par je, bez ustručavanja javno optužio organizatora kako je pobjegao s novcem, a dok je on s druge strane izjavio da je pretrpio prijetnje te da se nalazi u bolnici. Tako je Đole Đogani poručio da organizator nikada nije prijetio te kako on uopće nije sklon skandalima. Priznao je i to kako želi upozoriti kolege na ovakvu prevaru te da ne dožive isto što su Vesna i on doživjeli u novogodišnjoj noći. - Nikome nisam prijetio, to su gluposti, kao i to da se on obratio policiji. Taj čovjek nikada ne bi smio policiji išta prijaviti jer ga svi znaju, on je izgubljen slučaj. Prvo bi njega zatvorili da je otišao u policiju. Ništa od toga nije istina, on je prevario sve poznate ljude s estrade s kojima je surađivao. Nema koga nije prevario, ali su o tome šutjeli. Ja sam prekinuo tu šutnju i mislim da mi izvođači trebamo javno reći što se događa. Velike zvijezde koje je prevario nisu htjele govoriti o tome - istaknuo je Đogani bez ustručavanja.

Osvrnuo se i na sam tijek novogodišnje večeri, istaknuvši kako su unatoč svemu željeli ispoštovati publiku. - Htjeli smo ispoštovati ljude, nikada nismo imali problem u četiri desetljeća karijere. Ovdje se ne radi samo o meni, nego o svim pjevačima, nije platio fotografa, catering, nikoga u dvorani... Mi smo pjevali i kad je došla ponoć ljudi su izašli gledati vatromet, što je tamo običaj. U međuvremenu nam je prišao vlasnik lokala, Turčin, i rekao da mu je žao, ali da moramo prekinuti glazbu jer je Husein otišao i nije platio dvoranu u kojoj je u tom trenutku bilo između 300 i 400 ljudi. Rekao nam je da mu je ovo već druga godina da ga vara i da ne možemo nastaviti svirku. Zamolio sam ga samo da se obratim publici i objasnim o čemu se radi - objasnio je medijima glazbenik. Prema njegovim riječima, organizator je uzeo velik iznos novca, a nikoga nije isplatio. - Čovjek je sve prevario, pokupio sav novac od oko 400 prodanih karata. Uzeo je više od 40.000 eura od ulaznica, plus piće i hranu... Pokupio se i otišao s novcem u džepu, a nikoga nije platio. Nije istina da nam je dao 11.000 eura, kako je rekao, to su gluposti. Kakvih 11.000? On je bolestan tip, spreman je reći sve jer nije očekivao da ću javno izgovoriti njegovo ime i da će nastati tolika frka - ispričao je.

Đole je u potpunosti demantirao navode da je prijetio organizatoru ili slao ljude na njegova vrata. - Nisam tip koji nekome prijeti. Bilo bi me sram prići mu, a kamoli ga maltretirati ili tuči. Za puno ozbiljnije stvari sam se okrenuo i nisam se time bavio pa neću ni ovim - dodao je. Unatoč svemu, nakon kraće pauze Đole i Vesna ponovno su izašli na pozornicu te bez honorara zapjevali vjernoj publici. Vesna Đogani objasnila je kako nije željela da upropaste najluđu večer u godini uzvanicima. - Dio ljudi je otišao, ali mi je bilo žao onih koji su ostali u dvorani. To je Nova godina, nije običan nastup, ljudi su dolazili obiteljski... Nisam htjela da jedan čovjek upropasti večer i njima i nama. Nisam željela s tako lošom energijom ući u Novu godinu. Srećom, bili su tu normalni ljudi koji su razumjeli situaciju. Ovo mi je lekcija, iako sam svjesna da gotovo nitko od kolega ne bi izašao pjevati bez novca - zaključila je pjevačica.