Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
OGLASILI SU SE

VIDEO Srpski pjevački par prevaren na dočeku Nove godine! Organizator im pobjegao s 40 tisuća eura

Beograd: Bračni par Đogani na snimanju svoje nove pjesme
Foto: Antonio Ahel
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
02.01.2026.
u 14:53

Vesna i Đole Đogani tvrde da su prevareni te im honorar za nastup u jednom njemačkom gradu gdje su pjevali za doček Nove godine nije isplaćen.

Srpski glazbenici te supružnici Đole i Vesna Đogani, prema pisanju tamošnjih medija prekinuli su novogodišnji nastup nakon što nisu, kako su tvrdili, od organizatora koncerta dobili dogovorenu isplatu za nastup. Par je, bez ustručavanja javno optužio organizatora kako je pobjegao s novcem, a dok je on s druge strane izjavio da je pretrpio prijetnje te da se nalazi u bolnici. Tako je Đole Đogani poručio da organizator nikada nije prijetio te kako on uopće nije sklon skandalima. Priznao je i to kako želi upozoriti kolege na ovakvu prevaru te da ne dožive isto što su Vesna i on doživjeli u novogodišnjoj noći. - Nikome nisam prijetio, to su gluposti, kao i to da se on obratio policiji. Taj čovjek nikada ne bi smio policiji išta prijaviti jer ga svi znaju, on je izgubljen slučaj. Prvo bi njega zatvorili da je otišao u policiju. Ništa od toga nije istina, on je prevario sve poznate ljude s estrade s kojima je surađivao. Nema koga nije prevario, ali su o tome šutjeli. Ja sam prekinuo tu šutnju i mislim da mi izvođači trebamo javno reći što se događa. Velike zvijezde koje je prevario nisu htjele govoriti o tome - istaknuo je Đogani bez ustručavanja.

Osvrnuo se i na sam tijek novogodišnje večeri, istaknuvši kako su unatoč svemu željeli ispoštovati publiku. - Htjeli smo ispoštovati ljude, nikada nismo imali problem u četiri desetljeća karijere. Ovdje se ne radi samo o meni, nego o svim pjevačima, nije platio fotografa, catering, nikoga u dvorani... Mi smo pjevali i kad je došla ponoć ljudi su izašli gledati vatromet, što je tamo običaj. U međuvremenu nam je prišao vlasnik lokala, Turčin, i rekao da mu je žao, ali da moramo prekinuti glazbu jer je Husein otišao i nije platio dvoranu u kojoj je u tom trenutku bilo između 300 i 400 ljudi. Rekao nam je da mu je ovo već druga godina da ga vara i da ne možemo nastaviti svirku. Zamolio sam ga samo da se obratim publici i objasnim o čemu se radi - objasnio je medijima glazbenik. Prema njegovim riječima, organizator je uzeo velik iznos novca, a nikoga nije isplatio. - Čovjek je sve prevario, pokupio sav novac od oko 400 prodanih karata. Uzeo je više od 40.000 eura od ulaznica, plus piće i hranu... Pokupio se i otišao s novcem u džepu, a nikoga nije platio. Nije istina da nam je dao 11.000 eura, kako je rekao, to su gluposti. Kakvih 11.000? On je bolestan tip, spreman je reći sve jer nije očekivao da ću javno izgovoriti njegovo ime i da će nastati tolika frka - ispričao je.

Ekskluzivno! Vlasnik Sokol Marića dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom: 'Sreća i ljubav su neopisivi'
Beograd: Bračni par Đogani na snimanju svoje nove pjesme
1/17

Đole je u potpunosti demantirao navode da je prijetio organizatoru ili slao ljude na njegova vrata. - Nisam tip koji nekome prijeti. Bilo bi me sram prići mu, a kamoli ga maltretirati ili tuči. Za puno ozbiljnije stvari sam se okrenuo i nisam se time bavio pa neću ni ovim - dodao je. Unatoč svemu, nakon kraće pauze Đole i Vesna ponovno su izašli na pozornicu te bez honorara zapjevali vjernoj publici. Vesna Đogani objasnila je kako nije željela da upropaste najluđu večer u godini uzvanicima. - Dio ljudi je otišao, ali mi je bilo žao onih koji su ostali u dvorani. To je Nova godina, nije običan nastup, ljudi su dolazili obiteljski... Nisam htjela da jedan čovjek upropasti večer i njima i nama. Nisam željela s tako lošom energijom ući u Novu godinu. Srećom, bili su tu normalni ljudi koji su razumjeli situaciju. Ovo mi je lekcija, iako sam svjesna da gotovo nitko od kolega ne bi izašao pjevati bez novca - zaključila je pjevačica.

Ključne riječi
prevara Nova godina Đole Đogani Vesna Đogani showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
15:49 02.01.2026.

Sreća da postoji ova hartija , jer nikada nebismo čuli za ovaj važan događaj.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

nezaboravan dan

VIDEO Naša glumica na drugom kraju svijeta dočekala 2026.! Zaorila je ova domaća pjesma

"Postoje putovanja i PUTOVANJA. Tajland kao destinacija je beskrajno zanimljiva, riječima je teško opisati doživljaje. Slike i snimke govore više, od betonske impozantne 'džungle', turizma koji vrvi očuvanjem 'tradicionalnog/starinskog duha', kao npr. tržnica na tračnicama, do farmi koje čuvaju pojedine vrste... Uspomene su nezaboravne! Hvala Romanu i našoj divnoj ekipi od 24 sjajnih duša i osobnosti", napisala je Bojana Gregorić Vejzović

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!