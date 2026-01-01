Ecija Ojdanić pohvalila se suprugovim umijećem: 'Najbolja vještina je savladana'

Glumica Ecija Ojdanić, rodom iz Drniša, poznata je po tome što s ponosom ističe svoje korijene, a posljednjom objavom na Instagramu još je jednom pokazala koliko joj znači tradicija dalmatinske Zagore. U nizu fotografija podijelila je atmosferu sa zimskog odmora, gdje glavnu ulogu nije imala ona, već njezin suprug, redatelj Robert Orhel. Ecija je pratiteljima otkrila kako se njezin suprug, inače zagrebačko-virovitičkih korijena, uhvatio u koštac s pripremom jednog od najpoznatijih dalmatinskih specijaliteta, peke. Sudeći po fotografijama, Robert je zadatak shvatio vrlo ozbiljno, a rezultat je, prema Ecijinim riječima, bio savršen.

"Kaže se da su muževi od tamo, odakle su im žene. Ne želim povrijediti zagrebačko/virovitički lokalpatriotizam moga muža, ali definitivno mogu potvrditi da je peku napravio za 10/10. Najbolja tradicija usvojena i savladana. U svakom slučaju", napisala je ponosna glumica uz fotografije koje prikazuju cijeli proces, od pripreme vatre i namirnica do trenutka kada Robert nasmijan iznosi gotovu peku na stol. Na jednoj od slika, Ecija ga nježno grli dok on pazi na žar, pokazujući sklad i toplinu obiteljskog trenutka. Objava je brzo prikupila brojne lajkove i pozitivne komentare. Pratitelji su bili oduševljeni prizorom. "Bravo Robi", "Čestitke za peku... i ono ispod peke!! Predivni ste", samo su neke od reakcija, dok je jedan pratitelj duhovito prokomentirao izreku koju je Ecija navela, ističući da se "mora poštivati i jedna i druga strana".

Ecija i Robert poznavali su se još od studentskih dana na Akademiji dramskih umjetnosti, no njihov odnos bio je isključivo prijateljski i profesionalan. Sudbina ih je ponovno spojila godinama kasnije, u trenutku kada je glumica prolazila kroz iznimno teško razdoblje nakon razvoda od diskografskog urednika Ante Viljca, s kojim ima kćer Cvitu. Njihova ljubavna veza, koja je započela 2008. godine, okrunjena je brakom već iduće godine. U lipnju 2009. par se vjenčao na intimnoj i romantičnoj ceremoniji na jednom imanju u srcu Istre, okružen samo najbližom obitelji i prijateljima. Ecija je za svoj dan iz snova odabrala netipičnu ružičastu vjenčanicu otvorenih leđa, a cijela je svadba, kako su opisali, odisala opuštenom atmosferom. Njihovoj sreći nije bilo kraja jer su tada već s nestrpljenjem iščekivali prinovu. Glumica je bila u trećem mjesecu trudnoće, a u studenom iste godine na svijet je stigao njihov sin Jakov. Romantičnoj priči prethodile su i zaruke iz snova, kada je Robert zaprosio Eciju dva mjeseca ranije na putovanju u Ateni, ponesen opojnim mirisom divljih naranči u cvatu.

Od samog početka njihove veze, Robert je u potpunosti prihvatio i Ecijinu kćer Cvitu, pokazavši se kao iznimno brižan i predan očuh. Glumica je često isticala kako su se kroz djecu njih dvoje još više zbližili te da je Robert bio prisutan u svim fazama Jakovljeva odrastanja. Njihov dom postao je mjesto gdje glavnu riječ, kako u šali kažu, vode upravo Cvita i Jakov, a sve obiteljske odluke donose zajednički, u dogovoru. "Tajna našeg dobrog odosa je da se zajedničke odluke donose zajedno. Naravno, tu su i dalmatinska spiza, crno vino, ljubav prema djeci, zajednički interesi i krug prijatelja", otkrila je Ecija recept za uspješan brak.