Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
ODUŠEVIO JE

Ecija Ojdanić pohvalila se suprugovim umijećem: 'Najbolja vještina je savladana'

Zagreb: Svečana premijera filma "Plavi cvijet" redatelja Zrinka Ogreste
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
01.01.2026.
u 18:49

Kaže se da su muževi od tamo, odakle su im žene. Ne želim povrijediti zagrebačko/virovitički lokalpatriotizam moga muža, ali definitivno mogu potvrditi da je peku napravio za 10/10, napisala je ponosna glumica

Glumica Ecija Ojdanić, rodom iz Drniša, poznata je po tome što s ponosom ističe svoje korijene, a posljednjom objavom na Instagramu još je jednom pokazala koliko joj znači tradicija dalmatinske Zagore. U nizu fotografija podijelila je atmosferu sa zimskog odmora, gdje glavnu ulogu nije imala ona, već njezin suprug, redatelj Robert Orhel. Ecija je pratiteljima otkrila kako se njezin suprug, inače zagrebačko-virovitičkih korijena, uhvatio u koštac s pripremom jednog od najpoznatijih dalmatinskih specijaliteta, peke. Sudeći po fotografijama, Robert je zadatak shvatio vrlo ozbiljno, a rezultat je, prema Ecijinim riječima, bio savršen.

"Kaže se da su muževi od tamo, odakle su im žene. Ne želim povrijediti zagrebačko/virovitički lokalpatriotizam moga muža, ali definitivno mogu potvrditi da je peku napravio za 10/10. Najbolja tradicija usvojena i savladana. U svakom slučaju", napisala je ponosna glumica uz fotografije koje prikazuju cijeli proces, od pripreme vatre i namirnica do trenutka kada Robert nasmijan iznosi gotovu peku na stol. Na jednoj od slika, Ecija ga nježno grli dok on pazi na žar, pokazujući sklad i toplinu obiteljskog trenutka. Objava je brzo prikupila brojne lajkove i pozitivne komentare. Pratitelji su bili oduševljeni prizorom. "Bravo Robi", "Čestitke za peku... i ono ispod peke!! Predivni ste", samo su neke od reakcija, dok je jedan pratitelj duhovito prokomentirao izreku koju je Ecija navela, ističući da se "mora poštivati i jedna i druga strana".

FOTO Prepoznajete li domaću glumicu i voditeljicu na ovoj fotki? Evo kako se mijenjala tijekom godina
Zagreb: Svečana premijera filma "Plavi cvijet" redatelja Zrinka Ogreste
1/21

Ecija i Robert poznavali su se još od studentskih dana na Akademiji dramskih umjetnosti, no njihov odnos bio je isključivo prijateljski i profesionalan. Sudbina ih je ponovno spojila godinama kasnije, u trenutku kada je glumica prolazila kroz iznimno teško razdoblje nakon razvoda od diskografskog urednika Ante Viljca, s kojim ima kćer Cvitu. Njihova ljubavna veza, koja je započela 2008. godine, okrunjena je brakom već iduće godine. U lipnju 2009. par se vjenčao na intimnoj i romantičnoj ceremoniji na jednom imanju u srcu Istre, okružen samo najbližom obitelji i prijateljima. Ecija je za svoj dan iz snova odabrala netipičnu ružičastu vjenčanicu otvorenih leđa, a cijela je svadba, kako su opisali, odisala opuštenom atmosferom. Njihovoj sreći nije bilo kraja jer su tada već s nestrpljenjem iščekivali prinovu. Glumica je bila u trećem mjesecu trudnoće, a u studenom iste godine na svijet je stigao njihov sin Jakov. Romantičnoj priči prethodile su i zaruke iz snova, kada je Robert zaprosio Eciju dva mjeseca ranije na putovanju u Ateni, ponesen opojnim mirisom divljih naranči u cvatu.

Od samog početka njihove veze, Robert je u potpunosti prihvatio i Ecijinu kćer Cvitu, pokazavši se kao iznimno brižan i predan očuh. Glumica je često isticala kako su se kroz djecu njih dvoje još više zbližili te da je Robert bio prisutan u svim fazama Jakovljeva odrastanja. Njihov dom postao je mjesto gdje glavnu riječ, kako u šali kažu, vode upravo Cvita i Jakov, a sve obiteljske odluke donose zajednički, u dogovoru. "Tajna našeg dobrog odosa je da se zajedničke odluke donose zajedno. Naravno, tu su i dalmatinska spiza, crno vino, ljubav prema djeci, zajednički interesi i krug prijatelja", otkrila je Ecija recept za uspješan brak.

Ključne riječi
showbiz peka robert orhel Ecija Ojdanić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar LittleTut
LittleTut
18:56 01.01.2026.

PEKA da je dalmatinski specijalitet? 😂😂😂

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Davor i Senka Meštrović
u Musikvereinu

Prestiž! Davor Meštrović i supruga Senka među sretnicima koji u Beču prate Novogodišnji koncert

Ulaznice se dodjeljuju se isključivo putem lutrije. Prijave se zaprimaju tijekom veljače, dok se izvlačenje održava u ožujku, s obzirom na to da je potražnja za ulaznicama daleko veća od broja dostupnih mjesta u Zlatnoj dvorani Musikvereina. Cijene ulaznica kreću se od 35 do 1.200 eura, ovisno o kategoriji sjedala, a upravo su na taj način do ulaznica došli i Davor Meštrović i njegova supruga

Video sadržaj
TUŽNA VIJEST

Preminuo nekad najteži čovjek na svijetu: Imao je samo 41 godinu, a u najdebljoj fazi imao je čak 599 kilograma

U svom najtežem razdoblju težio je 599 kilograma i bio je uglavnom vezan za krevet, nesposoban za samostalno kretanje zbog godina ekstremne pretilosti. Kasnije te godine, pod nadzorom dr. Castanede, započeo je intenzivan medicinski program. Plan liječenja obuhvaćao je mediteransku prehranu bogatu voćem i povrćem, nakon čega su uslijedila dva barijatrijska zahvata: operacija smanjenja želuca i želučana premosnica

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!