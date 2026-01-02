Tomašević na meti napada zbog fotografije na kojoj član Dubioze diže tri prsta, iako je fotka snimljena u Šibeniku 2018.

Grupe Elemental i Dubioza kolektiv ove su godine nastupale na dočeku Nove godine na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Nakon dočeka na društvenim mrežama pojavila se fotografija na kojoj poziraju članovi oba benda,a osnivač Dubioze Kolektiv Brano Jakubović drži tri prsta u zraku. Jedan je korisnik Facebooka zbog toga prozvao gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića: “Šta sada gradonačelniče? U Zg se zabranjuju koncerti Marka Perkovića Thompsona, poziva se na simboliku i poruke, i to čak i kada postoji sudska praksa koja dopušta izvođenje pjesme Čavoglave u određenom povijesnom i ratnom kontekstu. Istovremeno, na glavnom trgu svih Hrvata manifestacija: prikaziva se četnički pozdrav ‘tri prsta’ izvođača Dubioze kolektiv.

Foto: Facebook

Pod tim simbolom su tijekom 1991.–1995. počinjeni zločini, progoni i ubojstva Hrvata. Za mnoge obitelji to nije folklor, nego bolna ratna uspomena. Zanima nas kako ćete postupati? Zabraniti nastupe Dubioze kolektiva ? Ako imate isto mjerilo onda znate šta činiti. Prva kušnja odmah u novoj godini za vas. Sretna nova godina". Fotografija je ubrzo dobila puno reakcija i komentara građana koji su napadali gradonačelnika. Redali su se komentari poput: "Tomaševiću, to si Zagrebu priredio! Tri prsta. Neka ti je prokleta ova Nova”. No, istina je da Tomislav Tomašević s ovom fotografijom nema veze, jer uopće nije snimljena niti u Zagrebu, niti na dočeku ove Nove godine. Još jednom se pokazalo kako je lako proširiti lažnu vijest bez ikakve provjere. Jer svatko tko je bolje pogledao tu fotografiju može odmah vidjeti da je snimljena u Šibeniku, s obzirom da se iza lijepo vidi Poljana i HNK u Šibeniku. Naime, fotografija je snimljena još 2018. godine, nakon dočeka na Poljani, kada su također nastupali Elemental i Dubioza kolektiv. I tada su krenuli napadi na članove dubioze, iako je poznato da članovi ove sarajevske grupe zaziru od svakog oblika nacionalizma. Tada smo pisali i kako je Jakubović na Facebook stranici Dubioze kolektiv objasnio što su značila njegova tri prsta.

– Ovih dana na nekoliko portala pojavila se slika na kojoj jedan od članova Dubioza kolektiva pokazuje tri prsta u Šibeniku. Budući da su to bili moji prsti, a vidim da se neki ljudi jako nerviraju, odlučio sam napisati par rečenica o tome jer me do sada nitko nije ništa pitao, a i što bi, kada tri prsta uvijek samo jedno znače. Priznajem, jesam, podigao sam tri prsta usred Šibenika. Zašto sam to napravio? Odgovor, nažalost, neće biti nimalo seksi za daljnju raspravu. Podigao sam tri sporna prsta da bih odgovorio na pitanje jednog od naših tehničara koji je iza kamere u prolazu pitao: “U koliko sati idemo u hotel?”

Ja nisam ljubitelj patriotizama, nacionalizama i isključivo me zanima “normalizam”, u kojem možeš biti gej ili strejt, musliman, židovske vjere, kršćanin ili budist, vegetarijanac ili mesojed, Srbin, Hrvat, Bošnjak ili nešto deseto.... I sve je O. K. dok nisi pakšu.

Još nešto me kopka. Što bi bilo da smo u hotel trebali krenuti u dva, a ne u tri sata? Znači li to da bih s dva prsta pokazao znak koji su hrvatski branitelji koristili u Domovinskom ratu ili bih izgledao kao Lennon koji se zalaže za mir u svijetu?

Ne, to bi samo značilo da ću spavati jedan sat duže. A i ja sam budala, od sada ću tražiti da na spavanje idemo najkasnije u 1 iza ponoći, pa ću rahat moći pokazivati jedan prst, i to onaj srednji. Na to se izgleda nitko ne ljuti, a i dobit ćemo dodatni sat spavanja – napisao je Brano koji je tijekom agresije na Sarajevo cijelo vrijeme bio u rodnom gradu i nikad nije bio nacionalist.