Umag i Sveta Nedelja uz Joleta: rekordni doček i spektakularan početak godine

Kad se spoje dobra glazba, pravi izvođač i publika spremna na feštu – rezultat ne može izostati. Umag je Novu godinu dočekao glasno, veselo i bez kočnica, a doček 2025. ostat će upisan kao najveći novogodišnji doček u povijesti grada. Tisuće ljudi ispunile su gradski trg i zajedno ušle u novu godinu uz energični nastup jednog od najomiljenijih domaćih izvođača – Joška Čagalja Jole. Od prvog takta bilo je jasno da nas čeka večer bez praznog hoda. Trg je disao kao jedno, refreni su se orili, a pozitivna energija prelijevala se ulicama Umaga. Jole je – baš onako kako samo on zna – držao publiku u vrhunskom raspoloženju: duhovit, neposredan i uvijek s osmijehom, potvrdivši još jednom zašto njegove pjesme povezuju generacije.



Sjajna atmosfera nastavila se i dan kasnije, 1. siječnja, kada je Jole nastupio u Svetoj Nedelji, gdje ga je dočekala jednako raspjevana i emotivna publika. Dva grada, dva koncerta i isti zaključak – glazba koja spaja i publika koja pjeva iz srca.

„Kada vidiš ovoliko ljudi kako pjevaju iz srca, znaš da Nova godina ne može početi loše. Umag me dočekao u nevjerojatnoj atmosferi, a već sljedeći dan istu emociju i energiju osjetio sam i u Svetoj Nedelji. Zahvalan sam i svim ostalim gradovima u kojima sam nastupao tijekom Adventa – to je posebno razdoblje ispunjeno toplinom, zajedništvom i ljubavlju. Hvala mojoj vjernoj publici svih generacija, koja me prati godinama i daje smisao svakoj pjesmi i svakom izlasku na pozornicu, kao i svim ljudima koji su me pozvali da budem dio njihovih posebnih životnih trenutaka u 2025. godini. Zbog takvih momenata se živi glazba“, poručio je Jole.