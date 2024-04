Mladi ljubitelj kvizova nije htio riskirati na zadnjem pitanju, kući ponio 1.000 eura

u zaglavama

Gomila novosti! Nova TV objavila što sve čeka likove u seriji koju obožavaju Hrvati: Kreće borba, nije kraj

U proteklih pet godina došlo je do turističke ekspanzije u Zaglavama. Mnogi mještani zaradili su ponešto novca i odlučili se odseliti u potrazi za boljim životom. Broj stanovnika je pao ispod određenog broja i Županija je odlučila ukinuti općinu. Za mještane je to veliki udarac, gubitak identiteta, kulturnog obilježja, ali i infrastrukture. Za novog župana Stanleya Cukelu (Žarko Radić) je to poboljšanje, mogućnost da dosadašnji mještani postanu građani pod okriljem grada Sinja i da imaju bolje uvjete za život.