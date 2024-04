VIDEO: Eurovizijski stručnjak i dizajner je uvjeren: 'Mislim da Baby Lasagna može pobijediti, sve je na žiriju'

Hrvatska s nestrpljenjem čeka nastup Baby Lasagne na ovogodišnjoj Euroviziji u Malmöu. Prvo polufinale na rasporedu je 7. svibnja, a uoči polufinala u našem studiju razgovarali smo s modnim dizajnerom Ivanom Tandarićem, članom dvojca ELFS. Ivan je jedan od naših najboljih poznavatelja Eurovizije, a dosad je na ovom natjecanju bio tri puta, posljednji put prije dvije godine u Torinu, kada su ELFS oblačili Miju Dimšić.

- Osobno vjerujem da on može pobijediti. Sigurno će nam donijeti najbolji plasman Hrvatske dosad na Eurosongu, sve ovisi o bodovima žirija. Švicarac Nemo je prvi favorit žirija. Ukoliko uspije izvesti svoju pjesmu kao na studijskoj snimci, mislim da bi jednostavno žiri trebao honorirati takvu različitost stilova i mogućnost pjevanja od repa do nekih opernih dijelova i slično. No, pitat će se nešto i naš Baby Lasagna koji je favorit publike, ali bi trebao isto dobro proći kod žirija, koji prošle godine nisu finskom predstavniku Kaarji dali puno bodova, pa se sad možda iskupe. Naš Baby Lasagna ima prednost kod televotinga, jer se sviđa širokom krugu ljudi. Zbog toga mislim da ne bi trebalo biti velike razlike između žirija i publike, rekao nam je Tandarić. Što nam je još kazao naš gost, pogledajte u video intervjuu.