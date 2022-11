Mladen Grdović tužio kćer: 'Nemam za punu alimentaciju, mirovina mi je tek 2895 kuna'

Pjevač Mladen Grdović (64) odlučio je tužiti vlastitu kćer zbog alimentacije. Naime, uspio je dokazati da zarađuje premalo pa se tako njegovoj, odnedavno punoljetnoj jedinci Sari smanjio iznos alimentacije. Ovu odluku donio je Općinski sud u Zadru koji je o presudi javno izvijestio, a njoj stoji:

- Umjesto iznosa od 3750 kuna, koji je bio utvrđen na sudu u Zadru od 14. svibnja 2019. godine, doprinos iznosi 1000 kuna počevši od 10. listopada 2021. godine i nadalje dok za to budu postojali zakonski uvjeti, uz zateznu kamatu tekuću od dospijeća svakog pojedinog novčanog iznosa 10-og u mjesecu pa do isplate, sve u roku od 15 dana - dio je presude koja je objavljena na e-oglasnoj ploči suda.

Sara je u svibnju postala punoljetna pa je Grdović podnio tužbu te po svojem odvjetniku poručio da joj je dovoljno 1000 kuna jer on, od 2020. godine kada je otišao u prijevremenu starosnu mirovinu, dobiva mizernih 2895, 57 kuna.

Grdović je na sudu kazao kako je kći ljetos vidio kako radi kao konobarica. To je zapisano u na sudskoj presudi koja je potvrdila da glazbenik ne može izdvojiti više novaca za kći koju je dobio u izvanbračnoj aferi.

Također, na sudu je tvrdio da zbog pandemije nije imao nastupe te da je narušenog zdravlja, a zbog brakorazvodne parnice s bivšom suprugom Brankicom ostao je zbog velikog djela imovine koju je stekao u 40 godina karijere.

Sud u Zadru prihvatio je prikupljene dokaze iako je do listopada odradio preko 20 nastupa, a poznato je kako po nastupu ne dobije manje od 5000 eura, odnosno oko 37.000 kuna. Pjevač je sudu priložio i liječničku dokumentaciju koja je također prihvaćena, a u kojoj se navodi da ima ozbiljnih problema sa zdravljem, no među dokazima se nisu našli podaci da od muzičkih tantijema uprihodi oko 100.000 kuna od ZAMP-a.

- U liječničkom nalazu Opće bolnice Zadru, Odjela za kardiologiju razvidno je da je tuženik 29. rujna 2020. bio na obradi, te se iznova 2. ožujka 2022. žalio na nelagodu u prsima i na intoleranciju napora zadnjih mjesec dana, te mu je postavljena dijagnoza I. 71 ( A. aort. abscedens H. arterialis) - stoji u presudi suda koji je uvažio da Mladen ne može nastupati.

U zaključku stoji da je tužitelj dostavljenom materijalnom dokumentacijom dokazao činjenicu promijenjenih okolnosti u odnosu na razdoblje od kada je donesena presuda kojom mu je bilo određeno da na ime uzdržavanja svoje kćeri plaća uzdržavanje u iznosu 3750,00 kuna, budući da je sada u mirovini i pogoršanog zdravstvenog stanja, a koje činjenice tužena nije ničim osporila.

Sara nije osporavala novčano stanje oca koji sada tvrdi da nema novca te da živi kao svaki prosječan umirovljenik.

Pokušali smo dobiti komentar Mladena Grdovića, no on do trenutka objave teksta odgovor nije stigao stoga ćemo ga objaviti kad ga dobijemo.

